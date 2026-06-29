Alias ‘Ñeque’, señalado como integrante de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, murió junto a otros tres hombres durante una operación militar en Cauca. Según las autoridades, era cercano al abatido alias ‘Marlon’ y estaba requerido por la justicia de Estados Unidos.

Alias ‘Ñeque’, identificado como Juan Diego Palta Montero, murió en una operación de la Fuerza Pública contra las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca. En la acción también murieron otros tres integrantes de la estructura criminal vinculada a alias ‘Iván Mordisco’.

El operativo se desarrolló en el área de Tacueyó, corregimiento de Toribío, según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Las autoridades señalaron que alias ‘Ñeque’ era la mano derecha del ya abatido alias ‘Marlon’ y que habría amenazado al presidente de la República, Gustavo Petro.

Sánchez aseguró que la acción hace parte de la ofensiva contra los principales cabecillas de esa estructura armada en el suroccidente del país. De acuerdo con el reporte oficial, las operaciones continúan en la zona y se mantiene el envío de tropas para reforzar el control territorial.

¿Quién era alias ‘Ñeque’?

Alias ‘Ñeque’ era señalado por las autoridades como un integrante relevante de las disidencias de alias ‘Mordisco’ en Cauca. Su nombre también aparecía relacionado con alias ‘Marlon’, quien fue abatido días antes y era considerado uno de los mandos de mayor peso dentro de esa organización.

La información conocida indica que Palta Montero tenía una orden de captura con fines de extradición solicitada por Estados Unidos. Además, contra él se ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares, según reportes de las autoridades.

En Colombia, también figuraba con órdenes de captura por delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado, terrorismo y tráfico, fabricación o porte de armas, de acuerdo con la información entregada sobre su situación judicial.

Las acusaciones en Estados Unidos

El caso de alias ‘Ñeque’ también tenía un componente internacional. La justicia estadounidense lo había vinculado a una acusación federal junto a alias ‘Marlon’, dentro de una investigación relacionada con narcoterrorismo, tráfico de cocaína y armas.

Entre los cargos mencionados por las autoridades de Estados Unidos estaban el intento de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, la conspiración para participar en narcoterrorismo, la conspiración para fabricar y distribuir cocaína con fines de importación ilegal y la posesión de armas para promover delitos de narcotráfico.

La acusación también incluía un cargo por distribución de cocaína con fines de importación ilícita. Esos señalamientos explicaban el interés de la justicia estadounidense en su captura y eventual extradición.

Por ahora, las Fuerzas Militares mantienen operaciones en el norte del Cauca contra estructuras asociadas a alias ‘Mordisco’. El siguiente paso será la consolidación de la zona donde se produjo el operativo y la verificación de posibles movimientos de otros integrantes de esa organización armada.