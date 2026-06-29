Ejército destruyó 81 puntos de minería ilegal en Chocó

Las Fuerzas Militares de Colombia destruyeron 81 unidades de producción minera usadas para la extracción ilegal de oro en una zona rural del departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano. Esta región es una de las de mayor biodiversidad del país y enfrenta graves afectaciones por la minería ilegal, especialmente en bosques y ríos.

Según informó este lunes el Ejército, la operación también afecta las economías ilícitas y las rentas criminales del Clan del Golfo, considerado la mayor banda criminal del país.

Operativo en Río Quito

El operativo se desarrolló en San Isidro, en el municipio de Río Quito, como parte de las acciones del Plan de Campaña Ayacucho Plus, orientado a combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros y proteger los recursos naturales.

Durante la intervención fueron destruidas 15 máquinas gigantes conocidas como “dragones brasileños”, además de 66 motores y 88 motobombas utilizadas en actividades de minería ilegal. De acuerdo con el Ejército, estos equipos generaban un grave impacto ambiental sobre los ríos y bosques del departamento.

Las autoridades también incautaron 49 gramos de mercurio, dos teléfonos celulares, un módem digital y documentación relacionada con el funcionamiento de la actividad minera ilegal.

Golpe a las rentas criminales

Según información de inteligencia militar, la operación golpea al Clan del Golfo, grupo armado que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y que suele obtener recursos de la explotación ilícita de oro en esa región del Pacífico colombiano.

El Ejército aseguró que el operativo permitió impedir la extracción y comercialización ilegal de grandes cantidades de oro. Según la institución, esta actividad no solo financia a grupos armados, sino que también provoca contaminación de los ríos con mercurio, deforestación y daños sobre los ecosistemas del Chocó.