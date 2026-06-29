El Gobierno nacional oficializó la salida de Sandra Viviana Cadena Martínez de la Superintendencia del Subsidio Familiar y designó temporalmente al ministro del Trabajo, Antonio Eresmid Sanguino Páez, como encargado de la entidad.

El cambio deja al ministro con una doble responsabilidad: mantener la conducción del Ministerio del Trabajo y asumir, de manera temporal, la dirección de la Supersubsidio, entidad encargada de la inspección, vigilancia y control de las Cajas de Compensación Familiar.

Un relevo en una entidad clave

La Superintendencia del Subsidio Familiar cumple una función central dentro del sistema de protección social, pues supervisa a las cajas que administran subsidios en dinero y en especie, además de servicios en áreas como recreación, educación, cultura, turismo social y vivienda.

Por esa razón, el relevo no se limita a un movimiento administrativo. La entidad vigila recursos y decisiones que inciden en trabajadores afiliados, familias beneficiarias y empleadores que realizan aportes al sistema.

El decreto no anuncia cambios en la operación de las cajas, ni modifica reglas sobre subsidios, afiliaciones o programas sociales. La medida se concentra en garantizar la continuidad de la dirección de la entidad tras la renuncia de Cadena.

Lo que dice el decreto

Según el acto administrativo, Cadena presentó su renuncia mediante oficio del 18 de junio de 2026. El documento no detalla las razones de su salida ni incluye una explicación adicional sobre los motivos de la dimisión.

Cadena había llegado a la Superintendencia del Subsidio Familiar como superintendente en propiedad a finales de 2024. Su salida abre un periodo de transición en una entidad que tiene relación directa con el funcionamiento de las Cajas de Compensación Familiar en el país.

Por ahora, no se ha informado si el encargo de Sanguino será breve o si se mantendrá mientras el Gobierno define un nuevo titular en propiedad. Tampoco se conocen pronunciamientos públicos de Cadena sobre su renuncia.