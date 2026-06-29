Un nuevo gesto de solidaridad despegó desde Colombia. Un vuelo humanitario partió con ayuda para las comunidades afectadas y regresará con 47 colombianos que solicitaron apoyo para volver a casa.
La aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana lleva miles de elementos de asistencia humanitaria, entre ellos medicamentos, bienestarina, carpas, colchonetas, frazadas, sábanas y kits de aseo, con el propósito de brindar un alivio a quienes perdieron sus hogares o enfrentan las consecuencias de la emergencia.
Tras entregar la ayuda en el aeropuerto de Maiquetía, el avión emprenderá el viaje de regreso con 47 connacionales que manifestaron su voluntad de retornar a Colombia. El Consulado en Caracas ha acompañado el proceso de registro y verificación de documentos para que el traslado se realice de manera segura y digna.
Además, fueron expedidos pasaportes de emergencia para colombianos que perdieron su documentación durante los sismos, permitiéndoles regresar junto a sus familias.
Mientras tanto, el equipo colombiano de búsqueda y rescate USARCOL1 continúa trabajando entre los escombros, donde completa varios días apoyando las labores para encontrar sobrevivientes.
Las autoridades también recordaron que quienes deseen sumarse a esta cadena de solidaridad pueden hacerlo a través de la campaña de donaciones en dinero habilitada por la Cruz Roja Colombiana para apoyar a las familias damnificadas.