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Un vuelo cargado de esperanza: Colombia lleva ayuda a Venezuela y traerá de regreso a 47 connacionales

Lun, 29/06/2026 - 10:48
La misión humanitaria transporta alimentos, medicamentos y elementos de primera necesidad para apoyar a las familias afectadas por los terremotos. En el vuelo de regreso viajarán 47 colombianos que decidieron retornar al país.
UNGRD
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Un nuevo gesto de solidaridad despegó desde Colombia. Un vuelo humanitario partió con ayuda para las comunidades afectadas y regresará con 47 colombianos que solicitaron apoyo para volver a casa.

La aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana lleva miles de elementos de asistencia humanitaria, entre ellos medicamentos, bienestarina, carpas, colchonetas, frazadas, sábanas y kits de aseo, con el propósito de brindar un alivio a quienes perdieron sus hogares o enfrentan las consecuencias de la emergencia.

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Tras entregar la ayuda en el aeropuerto de Maiquetía, el avión emprenderá el viaje de regreso con 47 connacionales que manifestaron su voluntad de retornar a Colombia. El Consulado en Caracas ha acompañado el proceso de registro y verificación de documentos para que el traslado se realice de manera segura y digna.

Además, fueron expedidos pasaportes de emergencia para colombianos que perdieron su documentación durante los sismos, permitiéndoles regresar junto a sus familias.

Mientras tanto, el equipo colombiano de búsqueda y rescate USARCOL1 continúa trabajando entre los escombros, donde completa varios días apoyando las labores para encontrar sobrevivientes.

Las autoridades también recordaron que quienes deseen sumarse a esta cadena de solidaridad pueden hacerlo a través de la campaña de donaciones en dinero habilitada por la Cruz Roja Colombiana para apoyar a las familias damnificadas.

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