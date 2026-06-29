Tras entregar la ayuda en el aeropuerto de Maiquetía, el avión emprenderá el viaje de regreso con 47 connacionales que manifestaron su voluntad de retornar a Colombia. El Consulado en Caracas ha acompañado el proceso de registro y verificación de documentos para que el traslado se realice de manera segura y digna.

Además, fueron expedidos pasaportes de emergencia para colombianos que perdieron su documentación durante los sismos, permitiéndoles regresar junto a sus familias.

Mientras tanto, el equipo colombiano de búsqueda y rescate USARCOL1 continúa trabajando entre los escombros, donde completa varios días apoyando las labores para encontrar sobrevivientes.

Las autoridades también recordaron que quienes deseen sumarse a esta cadena de solidaridad pueden hacerlo a través de la campaña de donaciones en dinero habilitada por la Cruz Roja Colombiana para apoyar a las familias damnificadas.