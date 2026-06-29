El consumo de energía en Colombia continúa al alza. Durante mayo de 2026, la demanda nacional aumentó 8,75 % frente al mismo mes del año anterior y alcanzó un máximo histórico de 261,86 GWh por día, registrado el pasado 15 de mayo.
Así lo reveló XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, que atribuyó este comportamiento principalmente al aumento de las temperaturas registrado en gran parte del país, de acuerdo con reportes del IDEAM.
En lo corrido de 2026, el consumo de energía también mantiene una tendencia creciente, con un incremento acumulado del 5,82 % frente al mismo periodo de 2025.
Por tipo de usuario, el mayor aumento se presentó en el mercado regulado, que incluye hogares y pequeños negocios, con un crecimiento del 9,4 %. Por su parte, la demanda de la industria y el comercio aumentó 6,24 %.
En el mercado no regulado, el sector de explotación de minas y canteras fue el que más incrementó su consumo de energía, consolidándose como el mayor demandante de electricidad en el país.
A nivel regional, Chocó lideró el crecimiento del consumo energético con un aumento del 12,4 %, seguido por la región Caribe, Tolima, Huila, Caquetá y Valle del Cauca.