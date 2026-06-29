El consumo de energía en Colombia continúa al alza. Durante mayo de 2026, la demanda nacional aumentó 8,75 % frente al mismo mes del año anterior y alcanzó un máximo histórico de 261,86 GWh por día, registrado el pasado 15 de mayo.

Así lo reveló XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, que atribuyó este comportamiento principalmente al aumento de las temperaturas registrado en gran parte del país, de acuerdo con reportes del IDEAM.

En lo corrido de 2026, el consumo de energía también mantiene una tendencia creciente, con un incremento acumulado del 5,82 % frente al mismo periodo de 2025.