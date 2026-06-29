La tragedia que golpea a Venezuela también ha dejado imágenes que reflejan la fuerza de la solidaridad. En las zonas más afectadas, vecinos, voluntarios y rescatistas trabajan hombro a hombro para encontrar sobrevivientes y ayudar a quienes lo perdieron todo.

En lugares como La Guaira, muchas personas comenzaron a remover escombros con sus propias manos antes de la llegada de maquinaria, guiadas por la esperanza de escuchar una voz o encontrar alguna señal de vida. Gracias a esa rápida reacción, varias personas lograron ser rescatadas con vida.

Pero la ayuda no termina en los operativos de rescate. Decenas de familias han abierto espacios para recibir a quienes quedaron sin hogar, mientras ciudadanos llegan con agua, alimentos, ropa y medicamentos para apoyar a los damnificados.