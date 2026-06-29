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Vecinos se convierten en héroes mientras buscan sobrevivientes tras los terremotos en Venezuela

Lun, 29/06/2026 - 10:12
En medio de la tragedia, cientos de vecinos y voluntarios han liderado labores de rescate, compartido alimentos y brindado refugio a las familias afectadas, demostrando que la solidaridad también salva vidas.
Fachada
Créditos:
EFE

La tragedia que golpea a Venezuela también ha dejado imágenes que reflejan la fuerza de la solidaridad. En las zonas más afectadas, vecinos, voluntarios y rescatistas trabajan hombro a hombro para encontrar sobrevivientes y ayudar a quienes lo perdieron todo.

En lugares como La Guaira, muchas personas comenzaron a remover escombros con sus propias manos antes de la llegada de maquinaria, guiadas por la esperanza de escuchar una voz o encontrar alguna señal de vida. Gracias a esa rápida reacción, varias personas lograron ser rescatadas con vida.

Pero la ayuda no termina en los operativos de rescate. Decenas de familias han abierto espacios para recibir a quienes quedaron sin hogar, mientras ciudadanos llegan con agua, alimentos, ropa y medicamentos para apoyar a los damnificados.

También se han organizado redes de voluntarios para ubicar personas desaparecidas, reunir a familias separadas por la emergencia y atender, especialmente, a niños y adultos mayores que requieren ayuda inmediata.

A esta ola de solidaridad se han sumado equipos de rescate de distintos países, que trabajan junto a las comunidades venezolanas en una carrera contra el tiempo para encontrar más sobrevivientes.

En medio del dolor, son miles las manos que hoy demuestran que la esperanza también se construye con gestos sencillos: un abrazo, un plato de comida, una pala para remover escombros o la decisión de no dejar solo a quien más lo necesita.

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