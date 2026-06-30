La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que cerca de 7 millones de colombianos deberán presentar la declaración de renta correspondiente al año gravable 2025. La entidad espera recaudar alrededor de $6,1 billones mediante este proceso tributario.

Los plazos para cumplir con esta obligación comenzarán el 12 de agosto y se extenderán hasta el 26 de octubre de 2026. La fecha de vencimiento para cada contribuyente dependerá de los dos últimos dígitos de su Número de Identificación Tributaria (NIT), por lo que la DIAN recomendó consultar el calendario oficial.

Están obligadas a declarar las personas que durante 2025 hayan cumplido al menos uno de los requisitos establecidos por la ley, como haber obtenido ingresos superiores a $69 millones, realizar consumos o compras por ese mismo valor, utilizar tarjetas de crédito por encima de ese monto, registrar consignaciones superiores a esa cifra o tener un patrimonio bruto mayor a $224 millones al cierre del año. También deberán hacerlo quienes sean responsables del IVA.