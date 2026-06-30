 Mundial 2026
Inicio
Colombia

DIAN estima que 7 millones de colombianos declararán renta este año

Mar, 30/06/2026 - 17:34
La autoridad tributaria recordó que los vencimientos comenzarán el 12 de agosto y recomendó a los contribuyentes revisar si cumplen los requisitos para evitar sanciones por presentar la declaración fuera de tiempo.
billetes
Créditos:
Redes sociales

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que cerca de 7 millones de colombianos deberán presentar la declaración de renta correspondiente al año gravable 2025. La entidad espera recaudar alrededor de $6,1 billones mediante este proceso tributario.

Los plazos para cumplir con esta obligación comenzarán el 12 de agosto y se extenderán hasta el 26 de octubre de 2026. La fecha de vencimiento para cada contribuyente dependerá de los dos últimos dígitos de su Número de Identificación Tributaria (NIT), por lo que la DIAN recomendó consultar el calendario oficial.

Están obligadas a declarar las personas que durante 2025 hayan cumplido al menos uno de los requisitos establecidos por la ley, como haber obtenido ingresos superiores a $69 millones, realizar consumos o compras por ese mismo valor, utilizar tarjetas de crédito por encima de ese monto, registrar consignaciones superiores a esa cifra o tener un patrimonio bruto mayor a $224 millones al cierre del año. También deberán hacerlo quienes sean responsables del IVA.

La autoridad tributaria recordó que declarar renta no significa necesariamente pagar impuesto, ya que en muchos casos se trata de un reporte de información que permite determinar si existe un saldo por pagar, un saldo a favor o si no hay obligación económica.

Para facilitar el trámite, la DIAN habilitó la herramienta "Ayuda Renta", que permite elaborar un borrador de la declaración, además de un micrositio con guías, tutoriales y capacitaciones para orientar a los contribuyentes durante el proceso.

DIAN
Economía
Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
DIAN estima que 7 millones de colombianos declararán renta este año
billetes
La autoridad tributaria recordó que los vencimientos comenzarán el 12 de agosto y recomendó a los contribuyentes revisar si cumplen los requisitos para evitar sanciones por presentar la declaración fuera de tiempo.
Política
Así funciona el empalme entre el Gobierno saliente y el presidente electo
Así funciona el empalme entre el Gobierno saliente y el presidente electo
El empalme entre Petro y De la Espriella activa informes, equipos y revisión de contratos antes del 7 de agosto.
Mundo
ONU mandará 3.000 toneladas de alimentos para Venezuela
Venezuela
Con esta reserva, esperan abastecer a más de 10.000 familias durante dos meses.
Bogotá
Bogotá ofrece 665 vacantes laborales: así puede postularse
ofertas-empleos-Bogotá
La convocatoria reúne ofertas en tecnología, comercio, servicios y construcción con inscripción completamente virtual.