El excandidato y senador Iván Cepeda pidió este martes al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, renunciar a la nacionalidad estadounidense y esclarecer su colaboración con la justicia de Estados Unidos en el caso del empresario colombo-venezolano Alex Saab, como condición para asumir el cargo el próximo 7 de agosto.

“Debe quedar totalmente claro y definido que De la Espriella renuncia a la nacionalidad de EE. UU., y debe aclarar si es colaborador o miembro de agencias de seguridad de EE. UU.”, expresó Cepeda, quien perdió la segunda vuelta de las elecciones contra el líder de derecha.

El senador del Pacto Histórico, partido del presidente saliente, Gustavo Petro, señaló que, como líder de la oposición al próximo Gobierno, emprenderá “el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”, si De la Espriella no renuncia a la nacionalidad estadounidense ni respeta la soberanía judicial de Colombia.

Cuestionamientos por la nacionalidad estadounidense

La triple nacionalidad de De la Espriella, quien también es ciudadano de Estados Unidos e Italia, podría suponer conflictos de interés, según alertó a principios de junio un grupo de 36 académicos y juristas, antes de la segunda vuelta de las elecciones del pasado 21 de junio.

“Consideramos que su doble nacionalidad italiana no suscita ningún problema jurídico”, señala el documento. Sin embargo, agrega que “la nacionalidad estadounidense plantea obstáculos jurídicos, éticos y políticos para quien quiera ser presidente de Colombia”, debido a que para adquirirla se hace “un juramento que implica compromisos y deberes jurídicos con ese país, que son incompatibles con las obligaciones propias del presidente de Colombia”.

En ese sentido, Cepeda afirmó que, “ante cualquier conflicto entre la soberanía constitucional de nuestro país y la de Estados Unidos, De la Espriella tendría que tomar partido por esta última”.

El caso Alex Saab

De la Espriella fue abogado del empresario colombo-venezolano Alex Saab, señalado como presunto “testaferro” de Nicolás Maduro y procesado por la justicia de Estados Unidos.

Cepeda afirmó que, entre 2013 y 2019, la firma de De la Espriella “representó a Saab en distintos asuntos jurídicos”, una relación que el presidente electo reconoce y ha defendido como legal.

No obstante, el senador aseguró que existen hechos que, a su juicio, ponen en duda esas explicaciones. Según Cepeda, once congresistas del Partido Demócrata señalaron que habría evidencia de transacciones bancarias e inmobiliarias financiadas parcialmente por Alex Saab, que pudieron beneficiar a De la Espriella. También indicó que es posible que algunos activos del abogado en Estados Unidos hayan sido adquiridos de manera irregular.

Cepeda agregó que De la Espriella ha dicho públicamente que contribuyó a acercamientos de Saab con las autoridades estadounidenses para resolver su situación judicial.

“El hecho de que Saab y al menos un socio de De la Espriella hayan sido procesados por la justicia, mientras que él no, amerita que se esclarezca cuál es la naturaleza de la colaboración de De la Espriella con las autoridades de EE. UU.”, resaltó el senador.