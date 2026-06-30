¿Qué es la desobediencia civil que invocó Iván Cepeda?

Iván Cepeda, excandidato presidencial del Pacto Histórico, volvió a mencionar la posibilidad de acudir a la desobediencia civil pacífica frente al gobierno electo de Abelardo De La Espriella. La expresión reabrió una discusión política e histórica sobre una forma de protesta asociada a Henry David Thoreau, Gandhi y Martin Luther King.

Cepeda habló de resistencia civil pacífica

Iván Cepeda no anunció una ruptura institucional ni una desobediencia inmediata. Lo que dijo, según sus declaraciones públicas, fue que asumiría, “de ser necesario”, la desobediencia y la resistencia civil pacífica frente al próximo gobierno de Abelardo De La Espriella, quien debe posesionarse el 7 de agosto de 2026.

El pronunciamiento se dio después de que Cepeda reconociera los resultados de la segunda vuelta presidencial, en la que De La Espriella fue declarado ganador por las autoridades electorales. El dirigente del Pacto Histórico aceptó la derrota, pero mantuvo cuestionamientos sobre la legitimidad política del nuevo gobierno y anunció que ejercerá oposición desde el Congreso.

La frase tomó fuerza cuando Cepeda cuestionó la ciudadanía estadounidense de De La Espriella, su relación con Estados Unidos y pidió aclarar si el presidente electo ha sido o es colaborador de agencias de seguridad de ese país. Esas afirmaciones fueron planteadas por Cepeda en una conferencia de prensa y, hasta ahora, hacen parte de una disputa política, no de una conclusión judicial.

Desde la otra orilla, De La Espriella ha respondido que Cepeda tendrá garantías para ejercer la oposición, siempre que lo haga dentro del marco constitucional y legal. También advirtió que no tolerará conductas orientadas a promover violencia o desconocimiento de las instituciones.

¿De dónde viene la desobediencia civil?

La desobediencia civil no nació como una consigna electoral. Su formulación moderna se atribuye al escritor estadounidense Henry David Thoreau, quien se negó a pagar un impuesto estatal como protesta contra la esclavitud, el exterminio de pueblos indígenas y la guerra de Estados Unidos contra México. Por esa negativa fue llevado a la cárcel en Concord, Massachusetts, en 1846.

Thoreau explicó luego su postura en una conferencia de 1848, que sirvió de base para el ensayo Resistencia al gobierno civil, publicado en 1849 y conocido después como Civil Disobedience. La idea central era que una persona podía negarse a cooperar con una ley o política que considerara injusta, asumiendo públicamente las consecuencias de su acto.

En términos generales, la desobediencia civil se entiende como una forma de protesta pública, usualmente no violenta, que puede implicar la infracción deliberada de una norma para llamar la atención sobre una injusticia. No equivale necesariamente a rechazar todo el orden legal ni a promover una insurrección; de hecho, buena parte de su fuerza histórica está en aceptar sanciones para evidenciar el conflicto entre ley y conciencia.

Esa tradición influyó después en campañas de resistencia pacífica como las de Mahatma Gandhi contra medidas discriminatorias en Sudáfrica y en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, donde Martin Luther King Jr. defendió la protesta contra leyes segregacionistas.

En Colombia, el uso político de la expresión por parte de Cepeda abre un debate sobre los límites de la oposición frente a un gobierno electo. Lo que sigue será ver si el senador mantiene esa referencia como advertencia discursiva o si la convierte en una estrategia concreta de movilización, con alcance jurídico y político aún por definir.