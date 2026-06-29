El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, realizó su primer discurso oficial a través de su canal de YouTube. En la alocución, el mandatario entregó el balance de su primera semana tras ganar las elecciones y resaltó que, luego de recibir sus credenciales, visitó a los presidentes de las altas cortes con el objetivo de normalizar las relaciones entre las ramas del poder público, afectadas durante el Gobierno saliente.

Apoyo del BID al proceso de empalme

De La Espriella aseguró este lunes que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinará 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar el proceso de transición de cara a la posesión del próximo 7 de agosto.

"El Banco Interamericano de Desarrollo ha destinado sesenta millones de dólares no reembolsables para apoyar este proceso de empalme de transición", afirmó, señalando que el organismo multilateral reconoció la complejidad de la situación institucional que recibirá su Administración.

Panorama económico y orden fiscal

El líder del movimiento Defensores de la Patria sostuvo que los primeros informes de su equipo de empalme muestran un escenario "grave" en materia económica:

Niveles históricos en la deuda pública.

Una inflación del 5,8 % , cifra que se ubica por encima de la meta del Banco de la República.

Altas tasas de interés en el mercado financiero.

Pese a este diagnóstico, De La Espriella dio un parte de tranquilidad al asegurar que los mercados han reaccionado con confianza tras su elección. Asimismo, enfatizó que su Gobierno buscará recuperar el orden fiscal, la credibilidad del Estado y garantizará el cumplimiento de las obligaciones con el sector energético para evitar un eventual racionamiento de electricidad en el país.

Deslice para conocer los puntos clave de la primera alocución del mandatario electo.