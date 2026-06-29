Las primeras ayudas reunidas en Colombia para los animales afectados por los terremotos en Venezuela ya comenzaron a llegar a quienes más las necesitan. Tras varios días marcados por las dificultades para acceder a las zonas impactadas, voluntarios lograron recibir y organizar las donaciones en el aeropuerto de Maiquetía.
Se trata de siete toneladas de alimento e insumos destinados a perros, gatos y otros animales de compañía que quedaron sin hogar o fueron rescatados entre los escombros. La ayuda será distribuida en refugios temporales y hogares de paso que han abierto sus puertas para proteger a cientos de animales.
La campaña "Una Garra por Venezuela", impulsada por organizaciones defensoras de los animales y respaldada por cientos de ciudadanos, destacó que el trabajo de los voluntarios ha sido clave para superar las dificultades de movilidad y las constantes réplicas que aún se presentan en las zonas afectadas.
La respuesta solidaria fue tan grande que los organizadores anunciaron la suspensión temporal de la recepción de donaciones en especie. Actualmente hay más de 15 toneladas adicionales listas para ser enviadas, mientras se organiza su transporte y distribución.
Ahora el esfuerzo estará concentrado en atender a los animales que resultaron heridos. Entre las prioridades están el envío de brigadas veterinarias para tratar fracturas, deshidratación y otras lesiones, además de jornadas de esterilización que ayuden a proteger a los animales rescatados.
Más allá de la ayuda material, la campaña busca recordar que, en medio de una tragedia, la solidaridad también alcanza a quienes no pueden pedir auxilio con palabras y dependen de la empatía de quienes deciden tenderles la mano.