Las primeras ayudas reunidas en Colombia para los animales afectados por los terremotos en Venezuela ya comenzaron a llegar a quienes más las necesitan. Tras varios días marcados por las dificultades para acceder a las zonas impactadas, voluntarios lograron recibir y organizar las donaciones en el aeropuerto de Maiquetía.

Se trata de siete toneladas de alimento e insumos destinados a perros, gatos y otros animales de compañía que quedaron sin hogar o fueron rescatados entre los escombros. La ayuda será distribuida en refugios temporales y hogares de paso que han abierto sus puertas para proteger a cientos de animales.

La campaña "Una Garra por Venezuela", impulsada por organizaciones defensoras de los animales y respaldada por cientos de ciudadanos, destacó que el trabajo de los voluntarios ha sido clave para superar las dificultades de movilidad y las constantes réplicas que aún se presentan en las zonas afectadas.