Este lunes, un nuevo vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) regresó al país con 47 colombianos, elevando a 92 el número de connacionales repatriados desde el inicio de la emergencia.

El Gobierno informó que el Consulado de Colombia en Caracas continúa acompañando a los connacionales mediante el registro, la verificación de documentos y la expedición de pasaportes de emergencia para facilitar su retorno seguro.