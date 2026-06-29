Este lunes, un nuevo vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) regresó al país con 47 colombianos, elevando a 92 el número de connacionales repatriados desde el inicio de la emergencia.
El Gobierno informó que el Consulado de Colombia en Caracas continúa acompañando a los connacionales mediante el registro, la verificación de documentos y la expedición de pasaportes de emergencia para facilitar su retorno seguro.
Mientras avanza la operación humanitaria, las autoridades mantienen la búsqueda de 19 colombianos reportados como presuntamente desaparecidos, en coordinación con las autoridades venezolanas.
En paralelo, el equipo colombiano de búsqueda y rescate USAR COL-1 supera las 72 horas de trabajo en las zonas afectadas y ya ha participado en más de 15 misiones para localizar sobrevivientes entre estructuras colapsadas.
El Gobierno aseguró que el puente aéreo humanitario seguirá combinando el envío de asistencia para los damnificados con el acompañamiento a los colombianos que desean regresar al país tras la tragedia.