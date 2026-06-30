En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de preguntas sobre su identidad. Muchos usuarios querían saber si eran modelos, influenciadoras o figuras públicas. Sin embargo, la respuesta es mucho más sencilla: las hermanas han mantenido un perfil bastante reservado y no parecen tener interés en convertirse en celebridades.

Tanto María como Matilde son originarias de Portugal y conservan sus cuentas de Instagram en modo privado, donde reúnen apenas algunos miles de seguidores. A diferencia de otras personalidades que aprovechan la viralidad para ganar notoriedad, ellas han optado por mantener su vida lejos de la exposición mediática.

Eso sí, uno de los aspectos que más ha despertado curiosidad es la relación de Matilde con el futbolista portugués Francisco Conceição. De acuerdo con distintos reportes publicados por medios europeos, ambos mantienen una relación desde 2023, aunque han sido muy discretos respecto a su vida sentimental.

Durante el encuentro frente a Colombia, la expresión de frustración de Matilde también llamó la atención, especialmente porque Conceição permaneció durante todo el partido en el banco de suplentes y no sumó minutos con la selección portuguesa. El atacante, de 23 años, ya había iniciado como suplente en los compromisos anteriores del torneo.

Aunque la pareja ha sido vista en algunas ocasiones, como cuando el futbolista viajó a Italia para concretar su fichaje por la Juventus, ambos continúan manejando su relación con absoluta reserva.

Lo cierto es que, sin buscarlo, María y Matilde Neiva pasaron de ser unas aficionadas más en las tribunas a convertirse en uno de los fenómenos virales que ha dejado el Mundial 2026, demostrando que, en un torneo de esta magnitud, cualquier instante puede convertirse en tendencia.