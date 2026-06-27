La Selección Colombia masculina de fútbol tiene una cita crucial este sábado 27 de junio. La 'Tricolor' cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a la poderosa selección de Portugal. El encuentro, válido por la última jornada del Grupo K, se llevará a cabo en el estadio de Miami y definirá cuál de los dos equipos se queda con el primer lugar de la zona.

El panorama es muy positivo para los dirigidos por Néstor Lorenzo. Tras conseguir victorias contundentes ante Uzbekistán y el Congo en las dos primeras fechas, Colombia lidera el grupo con 6 puntos y ya tiene asegurado su tiquete a los dieciseisavos de final. Aunque el resultado de hoy no pone en riesgo su clasificación, sí será determinante para saber en qué posición avanzará el equipo y, por ende, conocer cuál será su próximo rival en la fase de eliminación directa.

¿Habrá rotación en la nómina titular?

A lo largo del torneo, el estratega argentino ha mantenido una base sólida y no ha realizado mayores modificaciones en su once inicial, limitándose a hacer cambios estratégicos según el rival de turno. Para este compromiso, Lorenzo tiene a todos sus convocados en buenas condiciones.

Sin embargo, al estar ya clasificados, el cuerpo técnico podría aprovechar para cuidar a piezas clave. Tres jugadores importantes se encuentran condicionados por acumulación de tarjetas amarillas: Jéfferson Lerma, Jhon Lucumí y Johan Mojica. Si ven una amonestación más, se perderían el partido de la siguiente ronda, por lo que podrían ser reemplazados por Juan Camilo Portilla, Yerry Mina y Deiver Machado.

Otra de las novedades que se asoma en el ataque es la posible inclusión de Jhon Córdoba en el puesto de Luis Suárez, buscando refrescar la ofensiva tras los discretos rendimientos del delantero en los juegos anteriores.

Si decide mantener su base principal, la nómina de Colombia saltaría a la cancha con:

Arquero: Camilo Vargas

Defensas: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica

Mediocampistas: Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias

Delantero: Jhon Córdoba

Programación y dónde ver el partido en vivo

El esperado duelo entre sudamericanos y europeos comenzará a las 6:30 p.m. (hora colombiana). Lo podrá ver por los canales RCN, Caracol y DSports.