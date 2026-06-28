Reese Witherspoon volvió a llamar la atención pública, esta vez no solo por su trabajo actoral, sino por su vida sentimental. La actriz presentó oficialmente a su nueva pareja, el empresario y financiero alemán Oliver Haarmann, durante el estreno mundial de ‘Elle’, la precuela de Una rubia muy legal, realizado en Nueva York.

La aparición marcó el primer gran evento público de la pareja desde que comenzaron los rumores de romance en 2024, tiempo después del divorcio de Witherspoon con Jim Toth. Ambos llegaron tomados de la mano y posaron ante los fotógrafos, confirmando así una relación que hasta ahora habían manejado con discreción.

Para la ocasión, Reese y Oliver eligieron atuendos coordinados en tonos rosados, un guiño al universo de Elle Woods, el icónico personaje que la actriz interpretó por primera vez hace 25 años. Sin embargo, aunque muchos celebraron verla feliz en esta nueva etapa, otros usuarios en redes sociales criticaron la diferencia de edad entre ambos.