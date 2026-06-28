Un hombre que cumplía prisión domiciliaria y llevaba un brazalete electrónico del INPEC fue capturado en flagrancia en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, luego de que presuntamente cometiera un nuevo hurto a mano armada.

La captura se produjo en el barrio La Soledad gracias a la denuncia de varios ciudadanos y a la rápida reacción de uniformados de la Estación de Policía de Teusaquillo.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso, de 31 años, se movilizaba en motocicleta y portaba un revólver con el que, al parecer, acababa de intimidar y despojar de sus pertenencias a dos transeúntes.

Durante el procedimiento, la Policía recuperó los elementos robados, avaluados en cerca de ocho millones de pesos, los cuales fueron devueltos a sus propietarios. Además, el arma de fuego fue incautada y la motocicleta utilizada en el presunto delito quedó inmovilizada.

Lo que más llamó la atención de las autoridades fue que, al verificar sus antecedentes, descubrieron que el capturado se encontraba cumpliendo una medida de prisión domiciliaria y portaba un brazalete electrónico de vigilancia del INPEC.