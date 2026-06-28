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Capturan a ladrón con brazalete del INPEC: estaba en prisión domiciliaria y volvió a robar

Dom, 28/06/2026 - 08:04
El hombre, de 31 años, fue sorprendido tras presuntamente asaltar a dos personas en Teusaquillo. Portaba un arma de fuego, se movilizaba en motocicleta y cumplía prisión domiciliaria con brazalete electrónico.
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Créditos:
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Un hombre que cumplía prisión domiciliaria y llevaba un brazalete electrónico del INPEC fue capturado en flagrancia en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, luego de que presuntamente cometiera un nuevo hurto a mano armada.

La captura se produjo en el barrio La Soledad gracias a la denuncia de varios ciudadanos y a la rápida reacción de uniformados de la Estación de Policía de Teusaquillo.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso, de 31 años, se movilizaba en motocicleta y portaba un revólver con el que, al parecer, acababa de intimidar y despojar de sus pertenencias a dos transeúntes.

Durante el procedimiento, la Policía recuperó los elementos robados, avaluados en cerca de ocho millones de pesos, los cuales fueron devueltos a sus propietarios. Además, el arma de fuego fue incautada y la motocicleta utilizada en el presunto delito quedó inmovilizada.

Lo que más llamó la atención de las autoridades fue que, al verificar sus antecedentes, descubrieron que el capturado se encontraba cumpliendo una medida de prisión domiciliaria y portaba un brazalete electrónico de vigilancia del INPEC.

 

Según la Policía, el hombre es reincidente y registra antecedentes por tentativa de hurto calificado, hurto calificado y agravado, así como por lesiones personales dolosas. También había cumplido una condena en un centro penitenciario del departamento del Meta por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso judicial correspondiente para definir su situación penal.

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