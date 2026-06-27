La actuación colombiana está de luto. Este sábado 27 de junio falleció en Bogotá el reconocido actor Waldo Urrego, una de las figuras más respetadas del teatro, el cine y la televisión nacional.

De acuerdo con información conocida, el artista aparentemente habría sufrido un infarto días atrás, situación que deterioró su estado de salud hasta producirse su fallecimiento en la madrugada de este sábado.

Urrego deja un legado de más de seis décadas de carrera artística, tiempo durante el cual participó en algunas de las producciones más recordadas de la televisión colombiana y se consolidó como uno de los actores de carácter más importantes del país.

Nacido en Bogotá el 22 de julio de 1945, pasó parte de su infancia en Quibdó, donde despertó su pasión por la actuación. Más adelante ingresó al histórico Teatro Popular de Bogotá (TPB), una verdadera escuela de actores que formó a varias generaciones de intérpretes colombianos.

Su nombre quedó grabado en la memoria de los colombianos gracias a su interpretación de Cuéllar, el inolvidable villano de Amar y vivir, personaje que lo convirtió en uno de los antagonistas más emblemáticos de la televisión nacional. Sin embargo, su talento fue mucho más allá de ese papel y le permitió interpretar personajes dramáticos, policiales, históricos y también de comedia.