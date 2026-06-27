La actuación colombiana está de luto. Este sábado 27 de junio falleció en Bogotá el reconocido actor Waldo Urrego, una de las figuras más respetadas del teatro, el cine y la televisión nacional.
De acuerdo con información conocida, el artista aparentemente habría sufrido un infarto días atrás, situación que deterioró su estado de salud hasta producirse su fallecimiento en la madrugada de este sábado.
Urrego deja un legado de más de seis décadas de carrera artística, tiempo durante el cual participó en algunas de las producciones más recordadas de la televisión colombiana y se consolidó como uno de los actores de carácter más importantes del país.
Nacido en Bogotá el 22 de julio de 1945, pasó parte de su infancia en Quibdó, donde despertó su pasión por la actuación. Más adelante ingresó al histórico Teatro Popular de Bogotá (TPB), una verdadera escuela de actores que formó a varias generaciones de intérpretes colombianos.
Su nombre quedó grabado en la memoria de los colombianos gracias a su interpretación de Cuéllar, el inolvidable villano de Amar y vivir, personaje que lo convirtió en uno de los antagonistas más emblemáticos de la televisión nacional. Sin embargo, su talento fue mucho más allá de ese papel y le permitió interpretar personajes dramáticos, policiales, históricos y también de comedia.
A lo largo de su carrera hizo parte de producciones que hoy son consideradas clásicos de la pantalla colombiana, entre ellas Los Cuervos, La Vorágine, La casa de las dos palmas, La mujer del presidente, Hasta que la plata nos separe, El cartel, El cartel 2, Garzón, Enfermeras, El robo del siglo, Café con aroma de mujer y 1977. En cine también dejó huella con películas como La agonía del difunto, El paseo 5 y Uno al año no hace daño.
Su talento fue reconocido con importantes nominaciones y premios a lo largo de su carrera, incluyendo reconocimientos en los Premios India Catalina, TVyNovelas y Simón Bolívar, reflejo de una trayectoria que trascendió generaciones.
Pese a sus 80 años, Waldo Urrego nunca se alejó de los escenarios. Continuó activo en el teatro y, hasta hace pocos meses, seguía participando en montajes como La Culebra, demostrando que su vocación artística permanecía intacta. En entrevistas recientes también defendió el valor y la vigencia de los actores mayores dentro de la industria audiovisual colombiana.
Con su partida, Colombia despide a un actor que ayudó a construir la historia de la televisión nacional. Su versatilidad, disciplina y capacidad para dar vida a personajes inolvidables lo convierten en uno de los grandes referentes de la actuación colombiana, cuyo legado permanecerá vivo en la memoria de millones de espectadores.