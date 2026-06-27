En medio de la tragedia que vive Venezuela por los devastadores terremotos que han dejado cientos de víctimas, una historia de esperanza logró conmover al mundo.

Equipos de rescate lograron rescatar con vida a un bebé recién nacido que permanecía atrapado entre los escombros de un edificio colapsado en la ciudad de La Guaira. El dramático momento quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa a los socorristas trabajando con extremo cuidado hasta poner al pequeño a salvo.