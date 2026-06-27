En medio de la tragedia que vive Venezuela por los devastadores terremotos que han dejado cientos de víctimas, una historia de esperanza logró conmover al mundo.
Equipos de rescate lograron rescatar con vida a un bebé recién nacido que permanecía atrapado entre los escombros de un edificio colapsado en la ciudad de La Guaira. El dramático momento quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa a los socorristas trabajando con extremo cuidado hasta poner al pequeño a salvo.
Tras ser rescatado, el bebé fue entregado a un hombre que, según reportes de la agencia AFP, sería su padre. Minutos después, los organismos de emergencia también lograron rescatar con vida a la madre, en un desenlace que se convirtió en uno de los pocos motivos de esperanza en medio de la emergencia.
Mientras esta historia emociona a millones de personas, las labores de búsqueda y rescate continúan sin descanso en las zonas afectadas. Las autoridades mantienen el trabajo entre los escombros con la esperanza de encontrar más sobrevivientes.