“Hoy es momento de agradecerles a nuestros queridos televidentes, quienes durante cinco años estuvieron acompañándonos todas las mañanas. Nosotros y todo este equipo tratamos de darles lo mejor. Este programa llega como a un fin de temporada, porque el martes 30 comenzaremos un formato con algunos cambios y hoy muchos compañeros se despiden”, expresó Marín.

Más adelante, el presentador agregó: “Fue un placer muy grande compartir con todos ustedes, haber estado en este set durante tanto tiempo. Compartimos mucho, pasamos de ser compañeros a amigos y los voy a extrañar mucho”.

Ana Karina Soto rompió en llanto durante la despedida

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Ana Karina Soto, quien no pudo contener las lágrimas al despedirse del programa y de todo el equipo que hizo parte de esta etapa.

“Detrás de este programa hay muchas personas haciendo posible esto. Gracias a todos los que hicieron posible este programa: a los técnicos, camarógrafos, graficadores, conductores y, por supuesto, a este equipo maravilloso que hizo posible ‘Mañana Express’”, dijo la presentadora con la voz entrecortada mientras se limpiaba las lágrimas.

Durante la despedida también se destacó el vínculo que el programa construyó con los televidentes a lo largo de estos años.

“Compartimos alegrías, aprendizajes y momentos que quedarán para siempre en nuestra memoria. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y permitirnos hacer parte de sus mañanas”, fue parte del mensaje de cierre.

La salida de ‘Mañana Express’ no es la única despedida dentro de la programación del canal. También finaliza ‘Mujeres sin filtro’, programa conducido por María Cecilia Botero, Flavia Dos Santos, Natalia Sanint y Kika Nieto.