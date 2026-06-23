Las mañanas de Canal RCN están a punto de cambiar. La cadena anunció una reestructuración de su programación matutina que traerá modificaciones en los horarios de algunos de sus contenidos y marcará la salida de Mañana Express, uno de los formatos más reconocidos de la franja.

Aunque el programa continúa al aire, varios de sus integrantes ya comenzaron a despedirse de la audiencia y a compartir mensajes de agradecimiento por los años que hicieron parte del proyecto, una señal de que el espacio se acerca a su cierre definitivo.

La noticia llamó la atención porque Mañana Express logró consolidarse como una de las apuestas más estables de las mañanas de RCN. Desde su llegada a la pantalla, el formato combinó información, entretenimiento, entrevistas y temas de actualidad, convirtiéndose en una compañía habitual para miles de colombianos.

Precisamente esa cercanía con la audiencia hizo que el anuncio generara reacciones en redes sociales, donde varios televidentes expresaron sorpresa por la decisión del canal.

¿Por qué cambia la programación de RCN?

La salida de Mañana Express hace parte de una estrategia de reorganización de la franja matutina. Según se conoció, RCN busca fortalecer algunos de sus contenidos informativos y ajustar los horarios de sus programas para responder a las nuevas dinámicas de consumo de televisión.

Los cambios también incluyen la llegada de nuevos espacios y una redistribución de la oferta que acompaña a los colombianos durante las primeras horas del día.

El fin de una etapa en las mañanas del canal

Más allá de la programación, la salida de Mañana Express representa el cierre de una etapa para un equipo de presentadores, periodistas y productores que durante años construyeron una identidad propia dentro del canal.

Por ahora, el programa sigue acompañando a los televidentes mientras se acerca la fecha de su despedida. Lo que sí es claro es que RCN prepara una nueva apuesta para sus mañanas, en uno de los movimientos más comentados de la televisión colombiana en las últimas semanas.