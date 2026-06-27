 Mundial 2026
Inicio
Bogotá

Cementerio Central de Bogotá tendrá plan para proteger su patrimonio

Sáb, 27/06/2026 - 13:40
El Gobierno aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección para conservar este histórico lugar sin afectar la prestación de los servicios funerarios.
alcaldia
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

El Cementerio Central de Bogotá tendrá un plan especial para conservar su patrimonio histórico mientras continúa prestando con normalidad los servicios funerarios. El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural aprobó por unanimidad el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), un documento que orientará las acciones para preservar este emblemático lugar de la capital.

Con esta decisión se busca cuidar uno de los bienes patrimoniales más importantes del país, evitando su deterioro y garantizando que siga funcionando como un espacio al servicio de los bogotanos.

El plan establece las medidas para proteger el valor histórico, arquitectónico y cultural del Cementerio Central, declarado Bien de Interés Cultural de la Nación. Al mismo tiempo, permitirá mejorar su administración y asegurar que las familias puedan seguir accediendo a los servicios funerarios sin inconvenientes.

La implementación estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), en coordinación con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y otras entidades del Distrito y del Gobierno Nacional.

Además de las labores de conservación, la iniciativa busca darle un nuevo impulso al Cementerio Central como un espacio de memoria e historia. Entre las acciones previstas están la realización de actividades culturales, recorridos patrimoniales y proyectos pedagógicos que permitan a los ciudadanos conocer la importancia de este lugar.

Con la aprobación del PEMP, ahora el reto será ejecutar las obras y acciones contempladas para proteger el Cementerio Central, conservar su legado histórico y garantizar que continúe ofreciendo un servicio esencial para la ciudad.

 

Bogotá
Alcaldía de Bogotá
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
El transporte de carga sigue creciendo en Colombia
mercado
Más de 14,4 millones de toneladas de mercancías fueron transportadas por carretera durante mayo, impulsando la actividad logística y el abastecimiento nacional.
Mundo
Ya son 1.430 los muertos por los devastadores terremotos en Venezuela
portal
Las autoridades actualizaron el balance de la tragedia, que también deja más de 3.200 heridos y miles de familias afectadas.
Entretenimiento
Murió Waldo Urrego, leyenda de la actuación colombiana
WALDDO
El actor bogotano deja un legado de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión.
Bogotá
Cementerio Central de Bogotá tendrá plan para proteger su patrimonio
alcaldia
El Gobierno aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección para conservar este histórico lugar sin afectar la prestación de los servicios funerarios.