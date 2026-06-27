El Cementerio Central de Bogotá tendrá un plan especial para conservar su patrimonio histórico mientras continúa prestando con normalidad los servicios funerarios. El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural aprobó por unanimidad el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), un documento que orientará las acciones para preservar este emblemático lugar de la capital.

Con esta decisión se busca cuidar uno de los bienes patrimoniales más importantes del país, evitando su deterioro y garantizando que siga funcionando como un espacio al servicio de los bogotanos.

El plan establece las medidas para proteger el valor histórico, arquitectónico y cultural del Cementerio Central, declarado Bien de Interés Cultural de la Nación. Al mismo tiempo, permitirá mejorar su administración y asegurar que las familias puedan seguir accediendo a los servicios funerarios sin inconvenientes.

La implementación estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), en coordinación con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y otras entidades del Distrito y del Gobierno Nacional.

Además de las labores de conservación, la iniciativa busca darle un nuevo impulso al Cementerio Central como un espacio de memoria e historia. Entre las acciones previstas están la realización de actividades culturales, recorridos patrimoniales y proyectos pedagógicos que permitan a los ciudadanos conocer la importancia de este lugar.

Con la aprobación del PEMP, ahora el reto será ejecutar las obras y acciones contempladas para proteger el Cementerio Central, conservar su legado histórico y garantizar que continúe ofreciendo un servicio esencial para la ciudad.