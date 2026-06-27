La captura en Ecuador del ciudadano británico Matthew Ashley Foster Smith representa, hasta ahora, el avance más importante en la investigación por la muerte de Natalia Villalba Angarita, la mujer de 36 años hallada sin vida dentro de una maleta en un apartamento tipo Airbnb, en el norte de Bogotá.

La Fiscalía informó que el extranjero fue detenido la noche del 26 de junio en el aeropuerto de Quito, tras una orden de captura emitida por un juez colombiano y la activación de una circular roja de Interpol. Ahora deberá responder por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Tras la detención, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó el trabajo coordinado entre la Fiscalía, el CTI, Migración Colombia, Interpol y las autoridades ecuatorianas. Además, aseguró que ahora avanzarán los trámites para que el detenido sea trasladado a la capital y responda ante la justicia colombiana por los delitos que se le atribuyen.

La investigación se remonta al 3 de junio, cuando Natalia llegó a un apartamento del edificio Morph, en el barrio El Chicó. Según las autoridades, el 17 de junio ingresó al inmueble el extranjero Foster Smith, quien desde entonces hace parte de las principales líneas de investigación para esclarecer el caso.

La familia aseguró que perdió comunicación con Natalia el 18 de junio. Su madre contó que, días antes, la mujer le había dicho que estaba ilusionada con un posible contrato de trabajo con ciudadanos extranjeros.