La captura en Ecuador del ciudadano británico Matthew Ashley Foster Smith representa, hasta ahora, el avance más importante en la investigación por la muerte de Natalia Villalba Angarita, la mujer de 36 años hallada sin vida dentro de una maleta en un apartamento tipo Airbnb, en el norte de Bogotá.
La Fiscalía informó que el extranjero fue detenido la noche del 26 de junio en el aeropuerto de Quito, tras una orden de captura emitida por un juez colombiano y la activación de una circular roja de Interpol. Ahora deberá responder por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
Tras la detención, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó el trabajo coordinado entre la Fiscalía, el CTI, Migración Colombia, Interpol y las autoridades ecuatorianas. Además, aseguró que ahora avanzarán los trámites para que el detenido sea trasladado a la capital y responda ante la justicia colombiana por los delitos que se le atribuyen.
La investigación se remonta al 3 de junio, cuando Natalia llegó a un apartamento del edificio Morph, en el barrio El Chicó. Según las autoridades, el 17 de junio ingresó al inmueble el extranjero Foster Smith, quien desde entonces hace parte de las principales líneas de investigación para esclarecer el caso.
La familia aseguró que perdió comunicación con Natalia el 18 de junio. Su madre contó que, días antes, la mujer le había dicho que estaba ilusionada con un posible contrato de trabajo con ciudadanos extranjeros.
El caso salió a la luz el 22 de junio, cuando una trabajadora encontró el cuerpo de Natalia dentro de una maleta en el baño del apartamento, luego de que terminara el tiempo de hospedaje.
Entre las evidencias que hoy analizan las autoridades están los videos de seguridad del edificio, que, según la investigación, mostrarían al ciudadano británico saliendo del apartamento y trasladando varias sábanas a la zona de lavandería. También continúa la búsqueda del teléfono celular de la víctima y la verificación de dos pasaportes encontrados en el lugar con diferencias en los apellidos registrados.
La investigación también estableció que Foster Smith ya tenía antecedentes por acoso en el Reino Unido, donde fue condenado a dos años y dos meses de prisión. Aunque el ciudadano británico negó cualquier responsabilidad en declaraciones a un medio de su país, la Fiscalía sostiene que las pruebas recopiladas fueron suficientes para solicitar su captura internacional.
Mientras avanzan los trámites para su traslado a Colombia, las autoridades continúan reuniendo evidencia para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo otras personas involucradas en el crimen.