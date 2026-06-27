La Secretaría Distrital de Salud habilitó puntos de vacunación en Bogotá para este sábado 27 de junio de 2026. La jornada busca que la ciudadanía pueda iniciar, continuar o completar esquemas de protección contra varias enfermedades.

Puntos habilitados desde las 8:00 a. m.

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá convocó a la ciudadanía a asistir este sábado 27 de junio a los puntos de vacunación habilitados en la ciudad. La atención comenzará desde las 8:00 a. m. y el requisito principal es acudir con el documento de identidad.

La jornada está dirigida a personas que necesiten iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación. Según la información oficial, la ciudad tendrá puntos ubicados en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares de alta afluencia.

Además de estos espacios, Bogotá cuenta con más de 200 puntos fijos de vacunación en centros de salud e IPS, lo que permite mantener la atención de manera continua durante la semana.

La SDS indicó que los puntos se actualizan diariamente a través de sus canales oficiales, por lo que la recomendación es consultar la información antes de desplazarse. También se puede revisar la ubicación de los servicios en Mapas Bogotá, buscando la palabra “vacunación” y seleccionando la opción de instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación.

Vacunas disponibles y población priorizada

La jornada busca prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B y otras incluidas en los esquemas de inmunización.

También estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, conocida como VPH, dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años. Esta dosis hace parte de las estrategias de prevención relacionadas con enfermedades asociadas a ese virus.

La Secretaría de Salud recordó que la vacunación contra la fiebre amarilla para gestantes y personas mayores de 60 años se realiza únicamente en puntos autorizados. En esos casos, la aplicación requiere valoración médica y acompañamiento especializado.

Esa restricción no aplica como una barrera general para toda la población, sino como una medida específica para grupos que requieren revisión previa antes de recibir el biológico. Los puntos autorizados para estos casos deben ser consultados en los canales oficiales de la Secretaría y de las EAPB, conocidas como EPS.

La recomendación para quienes asistan es llevar el documento de identidad, revisar previamente el punto más cercano y confirmar horarios antes de salir. En el caso de menores de edad, es clave verificar el carné o antecedente de vacunación para saber qué dosis hacen falta.

La jornada de este sábado busca facilitar el acceso a la vacunación en distintos sectores de Bogotá. Los puntos habilitados pueden variar, por lo que la información oficial seguirá actualizándose en los canales de la Secretaría Distrital de Salud.