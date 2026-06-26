 Mundial 2026
Inicio
Bogotá

Bogotá se moviliza para ayudar a las víctimas de los terremotos en Venezuela

Vie, 26/06/2026 - 18:12
La Fundación Juntos Se Puede habilitó un centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas.
Ayudas venezuela
Créditos:
Redes sociales

La Fundación Juntos Se Puede abrió un centro de acopio en Bogotá para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por los fuertes terremotos registrados en Venezuela. La iniciativa busca reunir ayuda humanitaria durante los primeros días de la emergencia.

La gerente de la fundación, Gaby Arellano explicó que la organización suspendió temporalmente sus actividades habituales para concentrar todos sus esfuerzos en la recolección de insumos que serán enviados a las zonas más afectadas.

 

 

 

Entre los elementos que más se necesitan están medicamentos e insumos de primeros auxilios, alimentos no perecederos, agua, ropa, pañales, toallas húmedas, además de pañales, ropa y botiquines.

El centro de acopio funciona en la calle 104 #54-31, barrio Pasadena, en Bogotá. La fundación espera mantener la jornada de recolección durante el fin de semana, dependiendo de las necesidades que continúen reportándose desde Venezuela.

 

Terremoto
Venezuela
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Fútbol
La confesión de Néstor Lorenzo previo a su partido ante Portugal
Néstor Lorenzo quería enfrentar a Portugal en finales, no en fase de grupos
Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, manifestó que habría querido enfrentar a Portugal en otra fase.
Fútbol
Venezuela llora la partida de Yimvert Berroterán, una promesa de su fútbol
Venezuela llora la partida de Yimvert Berroterán, una promesa de su fútbol
Yimvert Berroterán venía de brillar con la Selección de Venezuela Sub-23 y con el club UCV.
Bogotá
Bogotá se moviliza para ayudar a las víctimas de los terremotos en Venezuela
Ayudas venezuela
La Fundación Juntos Se Puede habilitó un centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas.
Bogotá
Alerta en Terminal Norte de Bogotá por venta de pasajes falsos
pasajes-falsos-terminal-Bogotá
Descubra cómo evitar ser víctima de esta estafa y adquiere sus boletos de manera segura.