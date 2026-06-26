La Fundación Juntos Se Puede abrió un centro de acopio en Bogotá para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por los fuertes terremotos registrados en Venezuela. La iniciativa busca reunir ayuda humanitaria durante los primeros días de la emergencia.
La gerente de la fundación, Gaby Arellano explicó que la organización suspendió temporalmente sus actividades habituales para concentrar todos sus esfuerzos en la recolección de insumos que serán enviados a las zonas más afectadas.
Entre los elementos que más se necesitan están medicamentos e insumos de primeros auxilios, alimentos no perecederos, agua, ropa, pañales, toallas húmedas, además de pañales, ropa y botiquines.
El centro de acopio funciona en la calle 104 #54-31, barrio Pasadena, en Bogotá. La fundación espera mantener la jornada de recolección durante el fin de semana, dependiendo de las necesidades que continúen reportándose desde Venezuela.