La Fundación Juntos Se Puede abrió un centro de acopio en Bogotá para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por los fuertes terremotos registrados en Venezuela. La iniciativa busca reunir ayuda humanitaria durante los primeros días de la emergencia.

La gerente de la fundación, Gaby Arellano explicó que la organización suspendió temporalmente sus actividades habituales para concentrar todos sus esfuerzos en la recolección de insumos que serán enviados a las zonas más afectadas.