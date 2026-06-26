Venezuela entera contiene la respiración. Los días ya eran sumamente oscuros tras el doble terremoto que sacudió con violencia al país, ensañándose con especial crueldad en la ciudad costera de La Guaira. Sin embargo, en medio del caos y el gris del cemento caído, una noticia ha terminado por quebrar el corazón de los aficionados al fútbol y de toda una nación: el hallazgo sin vida de Yimvert Berroterán.

El joven, una de las promesas más brillantes del balompié del vecino país, se encontraba en un edificio de La Guaira junto a su pareja cuando la tierra rugió, sepultando sus sueños.

Tuvieron que pasar casi 48 agónicas horas de trabajo incansable para que los equipos de rescate lograran abrirse paso hasta el lugar exacto donde yacía.

Un promesa del fútbol venezolano

Berroterán no era un nombre cualquiera en las canchas venezolanas; era sinónimo de futuro. Su talento lo llevó a defender con orgullo la camiseta de la Vinotinto en el Sudamericano Sub-17 y en el Mundial de la misma categoría. Para la Federación Venezolana de Fútbol, Yimvert no solo era un proyecto a largo plazo, sino una realidad tan tangible que este mismo mes había viajado para disputar el prestigioso torneo de Toulon con la categoría Sub-23.

A nivel de clubes, su camino profesional ya había comenzado a dar frutos. Había sumado valiosos minutos en el campeonato local vistiendo los colores de la UCV e incluso llegó a rozar la gloria continental al ser convocado para la fase de grupos de la Copa Libertadores, un debut que la tragedia decidió cancelar para siempre.

Hoy, la pelota no rueda en Venezuela. Entre los escombros de La Guaira se ha quedado un pedazo del futuro de la Vinotinto, y el país entero lamenta la partida de un joven que estaba destinado a volar alto.