La Terminal de Transporte de Bogotá emitió una alerta a los viajeros ante la detección de casos relacionados con la venta de pasajes falsos en su sede Norte, una situación que podría afectar a cientos de usuarios, especialmente en temporadas de alta demanda.

Según informó la entidad, algunas personas han sido víctimas de estafas tras adquirir tiquetes a través de canales no autorizados, perdiendo no solo su dinero, sino también la posibilidad de realizar sus desplazamientos.

Ante esta situación, la Terminal hizo un llamado a los ciudadanos para que extremen las medidas de precaución al momento de comprar sus pasajes.

¿Cómo evitar comprar un pasaje falso?

La principal recomendación es adquirir los tiquetes únicamente en las taquillas oficiales de las empresas transportadoras o a través de las páginas web y plataformas autorizadas.

Asimismo, las autoridades sugieren desconfiar de ofertas publicadas en redes sociales, plataformas digitales no verificadas o vendedores informales que operan dentro o en los alrededores de la terminal.

Recomendaciones para verificar un pasaje

Antes de viajar, la Terminal de Transporte recomienda revisar cuidadosamente la información del tiquete y verificar aspectos como:

Numeración del pasaje.

Logotipos oficiales de la empresa transportadora.

Fecha y hora del viaje.

Ciudad de origen y destino.

Calidad de impresión del documento.

Las autoridades advirtieron que las impresiones de baja calidad, inconsistencias en la información o alteraciones visibles pueden ser señales de fraude.

¿Qué hacer si sospecha de un pasaje falso?

En caso de detectar irregularidades o sospechar que fue víctima de una estafa, la recomendación es informar de inmediato al personal de seguridad de la Terminal o denunciar el hecho ante las autoridades competentes.

Además, la entidad recordó la importancia de proteger la información personal y evitar compartir datos sensibles con personas desconocidas.

La Terminal de Transporte de Bogotá reiteró su compromiso con la seguridad de los viajeros e insistió en que seguir estas recomendaciones puede evitar inconvenientes y garantizar un viaje seguro.