El TransMiCable de San Cristóbal dio un paso clave hacia su entrada en funcionamiento.

Las cabinas ya comenzaron a recorrer el sistema como parte de las pruebas operacionales que permitirán verificar el correcto funcionamiento de la infraestructura antes de abrir el servicio al público.

En esta fase entraron en operación 144 cabinas que realizan el recorrido entre la estación Senderos de Altamira y el Portal 20 de Julio. Las pruebas se extenderán por cerca de tres semanas y servirán para evaluar la seguridad, confiabilidad y desempeño del sistema antes de su certificación internacional.

Durante el inicio de esta etapa, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la obra ya supera el 90 % de ejecución.

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Según indicó, el sistema de cable estaría completamente terminado en agosto y la adecuación del espacio público finalizaría en diciembre, mes en el que se espera ponerlo en funcionamiento. De acuerdo con el Distrito, el nuevo

TransMiCable beneficiará a cerca de 400.000 habitantes de San Cristóbal, movilizará alrededor de 35.000 pasajeros al día y tendrá capacidad para transportar hasta 4.000 personas por hora en cada sentido. Uno de los principales beneficios será la reducción en los tiempos de viaje, que pasarán de cerca de 45 minutos a solo 10.

El sistema contará con 148 cabinas, de las cuales 144 estarán en servicio y cuatro quedarán como respaldo para garantizar la continuidad de la operación.