Más de cuatro décadas después de su despedida de la televisión, 'La familia Ingalls' volverá a emocionar al público con una nueva adaptación de 'La casa de la pradera' (Little House on the Prairie), producida por Netflix. La plataforma de streaming ya reveló el tráiler oficial de la serie, inspirada en los libros semiautobiográficos de la escritora Laura Ingalls Wilder, con una propuesta que busca cautivar tanto a los seguidores del clásico como a las nuevas generaciones.

La producción retoma la historia de Charles, Caroline y sus hijas Laura y Mary Ingalls, quienes emprenden un viaje desde los bosques de Wisconsin hasta la localidad de Independence, en Kansas.

Allí intentarán comenzar una nueva vida en medio de las dificultades de la frontera estadounidense del siglo XIX. El avance muestra los retos que deberá enfrentar la familia, como enfermedades, incendios, tormentas y otros desafíos propios de la época, sin perder de vista los valores de amor, resiliencia y unión familiar que hicieron de la serie original un fenómeno televisivo.

No obstante, esta versión también apostará por una mirada más amplia e inclusiva de la historia. A diferencia de la producción emitida entre 1974 y 1983, la nueva adaptación incorporará con mayor profundidad la perspectiva de la comunidad osage, el pueblo indígena que habitaba esas tierras antes de la llegada de los colonos.

Para lograr una representación más auténtica y respetuosa, Netflix trabajó en conjunto con asesores culturales y representantes de la Nación Osage durante el desarrollo del proyecto.

El elenco está integrado por Alice Halsey, quien interpretará a Laura Ingalls; Luke Bracey, en el papel de Charles; Crosby Fitzgerald como Caroline, y Skywalker Hughes como Mary Ingalls. La serie cuenta con la dirección creativa de la showrunner Rebecca Sonnenshine, conocida por su trabajo en exitosas producciones de televisión.

Con esta nueva adaptación, Netflix busca mantener viva la esencia de una de las historias familiares más recordadas de la televisión, al tiempo que actualiza su narrativa para reflejar una visión más cercana al contexto histórico. 'La casa de la pradera' se estrenará el próximo 9 de julio de 2026, una fecha muy esperada por los fanáticos que crecieron con las aventuras de la inolvidable familia Ingalls.