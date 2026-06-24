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El actor Jorge Hugo Marín pide ayuda para encontrar a Guaro

Mié, 24/06/2026 - 11:03
Jorge Hugo Marín denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda y que desde entonces desconoce el paradero de su mascota.
Jorge Hugo Marín- actor- robo
Créditos:
@jorgehugomarin

Lo que para Jorge Hugo Marín comenzó como una experiencia traumática terminó convirtiéndose en una angustiosa búsqueda.

El actor, recordado por producciones como Rigo, Enfermeras y Arelys Henao: canto para no llorar, denunció que fue víctima de un robo en su vivienda de Bogotá y aseguró que, en medio de los hechos, desapareció Guaro, el perro que ha sido su compañero durante años.

A través de un video publicado en redes sociales, Marín relató que delincuentes habrían ingresado a su casa y se llevaron varias de sus pertenencias. Según contó, también habría sido víctima de escopolamina.

Sin embargo, más allá de las pérdidas materiales, hay algo que hoy le preocupa mucho más.

“Lo más importante es Guaro”

En el mensaje difundido por el actor, la atención no estuvo centrada en los objetos robados, sino en la ausencia de su mascota. “Lo más importante y prioritario es que se llevaron a mi perro”, afirmó.

Guaro es un perro mestizo con características de pastor alemán y pastor belga que forma parte de la vida familiar de Marín desde hace varios años.

De acuerdo con el actor, el animal desapareció en el barrio Palermo, en la localidad de Chapinero, y desde entonces no ha logrado obtener información sobre su paradero.

Una búsqueda que movilizó a colegas y seguidores

La denuncia rápidamente comenzó a circular entre actores, directores y figuras del sector artístico.

Nombres reconocidos de la televisión y el teatro colombiano compartieron la publicación con el objetivo de ampliar la búsqueda y ayudar a localizar al perro.

Mientras tanto, seguidores del actor también han replicado fotografías y mensajes en redes sociales con la esperanza de que alguien pueda aportar información.

Por ahora, Jorge Hugo Marín mantiene un solo pedido. Que Guaro vuelva a casa.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Policía Nacional
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