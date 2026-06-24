La Selección Colombia de Néstor Lorenzo selló con éxito su boleto a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras vencer 1-0 a la República Democrática del Congo en Guadalajara, gracias a un gol de Daniel Muñoz. Con este resultado y la contundente victoria de Portugal por 5-0 ante Uzbekistán, el panorama del Grupo K quedó clarificado a falta de una jornada.
Las cuentas de Colombia para la última jornada
Con la clasificación matemática en el bolsillo, el combinado nacional llega al cierre de la fase de grupos frente a Portugal con un único gran objetivo: asegurar el liderato de la zona.
Escenario 1: Avanzar como primera de grupo
Para quedarse con el primer puesto del Grupo K, a Colombia le sirven dos resultados:
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Victoria: un triunfo ante el combinado luso los dejaría en la cima con puntaje perfecto (9 puntos).
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Empate: mantendría la distancia de dos puntos sobre los europeos, cerrando con 7 unidades en el liderato.
Su rival sería uno de los mejores terceros. Croacia, por ahora, sería su rival.
Escenario 2: ¿qué pasa si termina segunda?
Si Portugal se queda con la victoria en el duelo final, Colombia caerá inevitablemente a la segunda posición de la tabla general. Los dirigidos por Roberto Martínez llegarían a 7 unidades, relegando a la 'Tricolor' al segundo peldaño con 6 puntos.
Consecuencia clave: Avanzar en la segunda casilla alteraría por completo la ruta en las llaves de eliminación directa, obligando al equipo cafetero a cruzarse contra el líder de otro sector en los dieciseisavos de final y cambiando de sede para los próximos partidos: sería Inglaterra o Ghana.