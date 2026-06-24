Las cuentas de Colombia para la última jornada

Con la clasificación matemática en el bolsillo, el combinado nacional llega al cierre de la fase de grupos frente a Portugal con un único gran objetivo: asegurar el liderato de la zona.

Escenario 1: Avanzar como primera de grupo

Para quedarse con el primer puesto del Grupo K, a Colombia le sirven dos resultados:

Victoria: un triunfo ante el combinado luso los dejaría en la cima con puntaje perfecto (9 puntos).

Empate: mantendría la distancia de dos puntos sobre los europeos, cerrando con 7 unidades en el liderato.

Su rival sería uno de los mejores terceros. Croacia, por ahora, sería su rival.

Escenario 2: ¿qué pasa si termina segunda?

Si Portugal se queda con la victoria en el duelo final, Colombia caerá inevitablemente a la segunda posición de la tabla general. Los dirigidos por Roberto Martínez llegarían a 7 unidades, relegando a la 'Tricolor' al segundo peldaño con 6 puntos.