Doctor Krápula estrena video de su himno del fútbol colombiano

Hay canciones que terminan formando parte de la memoria colectiva de un país. Suenan en reuniones familiares, celebraciones, transmisiones deportivas y momentos que terminan conectando generaciones enteras.

Eso ocurrió con una de las canciones más representativas del fútbol colombiano, interpretada por Doctor Krápula, que durante más de dos décadas acompañó la pasión de millones de hinchas sin tener una historia visual propia.

Ahora, cuando el ambiente mundialista vuelve a sentirse en distintos rincones del planeta, la agrupación decidió saldar esa deuda.

Junto a FM Entretenimiento y la Fundación Colombianitos, la banda presentó el video oficial de la canción, una producción que se aleja de los estadios llenos, las estrellas del fútbol y los grandes espectáculos para concentrarse en el lugar donde, según sus creadores, comienza realmente este deporte: las canchas de barrio.

Un homenaje a los verdaderos protagonistas

Lejos de construir una historia alrededor de figuras reconocidas, el video pone su mirada en niñas, niños y adolescentes que encuentran en el fútbol una forma de compartir, aprender y soñar.

Las imágenes recorren espacios comunitarios, parques y escenarios cotidianos donde el balón sigue siendo una herramienta para crear amistades, fortalecer valores y construir proyectos de vida.

"Queríamos contar una historia que representara el verdadero espíritu del fútbol colombiano. La emoción que sentimos durante un Mundial nace mucho antes de los estadios llenos; nace en cada niño que juega en una cancha de barrio imaginando que algún día podrá llegar lejos", explicaron los impulsores del proyecto.

El fútbol como herramienta de transformación

Para darle vida a esta propuesta, Doctor Krápula se unió a la Fundación Colombianitos, organización que durante más de 25 años ha utilizado el deporte como una herramienta de transformación social.

Según la entidad, su trabajo ha impactado a más de 175.000 niñas, niños y adolescentes en distintas regiones del país, promoviendo habilidades para la vida, liderazgo, confianza y oportunidades de desarrollo.

Por eso, la participación de Colombianitos no aparece únicamente como un apoyo institucional. Su presencia se convierte en el corazón de una producción que busca mostrar cómo el fútbol puede cambiar historias mucho antes de que aparezcan los reflectores.

Más allá del Mundial

Aunque el lanzamiento coincide con el ambiente que rodea al Mundial de 2026, el mensaje del video va más allá de una competencia deportiva.

La producción recuerda que antes de las grandes figuras, las transmisiones internacionales y los estadios repletos, existe un escenario mucho más sencillo: una cancha de barrio donde cada partido se juega como si fuera una final.

Es allí donde nacen los sueños que años después pueden llegar a los grandes escenarios.

Con este lanzamiento, Doctor Krápula vuelve a conectar dos elementos que han acompañado gran parte de su historia artística: la música y el compromiso social.

Y lo hace recordando una idea sencilla, pero poderosa: que detrás de cada estrella del fútbol alguna vez hubo un niño persiguiendo un balón en una esquina cualquiera de Colombia.