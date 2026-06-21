Conozca a las mascotas de Iván Cepeda

Este 21 de junio se lleva a cabo la segunda ronda de las votaciones para las elecciones presidenciales de 2026, una contienda que se debate entre Abelardo de la Espriella, como representante de la extrema izquierda, e Iván Cepeda, líder del Pacto Histórico, un partido de izquierda.

Lea también: El conmovedor video con el que Anne Hathaway confirmó su tercer embarazo

En esta jornada electoral, los candidatos han despertado diversas curiosidades y en cuanto a Cepeda, en redes sociales se han viralizado imágenes de él acompañado de sus mascotas, teniendo en cuenta su postura animalista.

El también senador tiene tres perros, que se llaman Mulán, Micaela y Raiza. A propósito, en una conversación que tuvo con la senadora Esmeralda Hernández, él habló de sus amigos peludos:

“Micaela llegó cuando yo salí del hospital, entonces Micaela fue mi compañía en los momentos más difíciles. De Raisa yo he aprendido mucha paciencia, viéndola a ella y cómo vive su vida, cómo la ha vivido hasta ahora, me ha impactado mucho eso, es que es siempre serena frente a todo”.