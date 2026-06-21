Conozca a las mascotas de Iván Cepeda

Este 21 de junio se lleva a cabo la segunda ronda de las votaciones para las elecciones presidenciales de 2026, una contienda que se debate entre Abelardo de la Espriella, como representante de la extrema izquierda, e Iván Cepeda, líder del Pacto Histórico, un partido de izquierda.
En esta jornada electoral, los candidatos han despertado diversas curiosidades y en cuanto a Cepeda, en redes sociales se han viralizado imágenes de él acompañado de sus mascotas, teniendo en cuenta su postura animalista.
El también senador tiene tres perros, que se llaman Mulán, Micaela y Raiza. A propósito, en una conversación que tuvo con la senadora Esmeralda Hernández, él habló de sus amigos peludos:
“Micaela llegó cuando yo salí del hospital, entonces Micaela fue mi compañía en los momentos más difíciles. De Raisa yo he aprendido mucha paciencia, viéndola a ella y cómo vive su vida, cómo la ha vivido hasta ahora, me ha impactado mucho eso, es que es siempre serena frente a todo”.
Más adelante, la integrante del pacto histórico también le preguntó sobre su postura animalista, él contestó: “Para mí eso no es una postura, ni es una moda que he asumido de acuerdo a lo que está hoy en la opinión o en las elecciones, no, es parte de un pensamiento, es de una actitud y una convicción”.
Asimismo, Iván Cepeda se refirió a su oponente Abelardo de la Espriella, que abiertamente ha manifestado ser aficionado a la cacería y a las corridas de toro, habló de la viral anécdota que el cordobés ha contado sobre unos gatos cuando era niño y el bogotano dice que ese comportamiento es muy “diciente” sobre su visión sobre los animales y los seres humanos.
Sobre el proyecto de cárcel para abusadores sexuales de animales
Hace un par de semanas, Colombia dio un nuevo paso en la protección animal tras la aprobación en último debate del proyecto de ley impulsado por los senadores Iván Cepeda y Esmeralda Hernández, que castiga con cárcel el abuso sexual contra animales.
La iniciativa, aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes, crea un tipo penal para judicializar a quienes cometan estos actos contra seres sintientes. La norma contempla penas de prisión entre 48 y 55 meses, inhabilidad de dos a cuatro años para ejercer actividades relacionadas con animales, prohibición de adquirirlos o cuidarlos y multas de 30 a 50 salarios mínimos.
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Además, la sanción aumentará si el delito ocurre en espacio público o si es grabado con fines pornográficos. Cepeda destacó que la ley envía un mensaje contra toda forma de maltrato animal, mientras Hernández advirtió que estos abusos no pueden normalizarse.