¿Para dónde va la televisión? Dago García comenta

Después de más de tres décadas dedicado a la creación de algunas de las historias más recordadas de la televisión y el cine colombiano, Dago García presenta Creatividad y Escritura, un libro en el que comparte experiencias, reflexiones y herramientas sobre el oficio de narrar.

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La publicación propone un recorrido por los procesos creativos detrás de producciones que han hecho parte de la memoria colectiva del país. A partir de su trayectoria, el autor explora cómo una idea puede convertirse en una historia capaz de conectar con audiencias masivas y, en algunos casos, transformarse en un fenómeno cultural.

En sus páginas, García reúne anécdotas, referencias cinematográficas y reflexiones sobre estructura narrativa, personajes, humor y emoción. También aborda la manera en que ha construido historias emblemáticas como Pedro el Escamoso, El Paseo y La Primera Vez, producciones que han marcado distintos momentos del entretenimiento nacional.

El libro también revisa la evolución de la televisión en Colombia, desde la época de las programadoras hasta el impacto de las plataformas digitales y el streaming, que han cambiado la forma en que las audiencias consumen contenidos audiovisuales.

Más que una guía técnica sobre guion, Creatividad y Escritura plantea una mirada amplia sobre el storytelling, la cultura popular y la conexión emocional con el público. Dago García parte de la idea de que escribir no es un talento reservado para unos pocos, sino un oficio que puede aprenderse, desarrollarse y perfeccionarse con disciplina, observación y trabajo constante.

La obra también aborda conceptos como la catarsis, la adaptación, el ritmo narrativo y las nuevas dinámicas del consumo audiovisual, en un contexto en el que las historias compiten por la atención de públicos cada vez más diversos.

A propósito, en entrevista con KienyKe.com, Dago García, nos respondió qué opina del panorama de la televisión frente al éxito de las plataformas de streaming:

"La televisión tiene que seguir, lo que pasa es que la televisión es muchas cosas porque la televisión es información, digamos que la televisión abierta, que es como la televisión de los canales, RCN, Caracol, Canal Uno, son como un agregador de muchas cosas, tiene contenedores en la mañana, tiene programación extranjera, tiene noticias, tiene lo que llamamos entretenimiento, reality shows y tiene dramatizados. Entonces, sigue siendo un agregador que no encuentras en otra parte.

En los streaming no encuentras todo esto, no hay noticias, no encuentras esa parrilla, claro. En el canal de cable encuentras canales temáticos, pero no tienes un agregador como la televisión abierta. En lo que se refiere ya a los dramatizados, que es lo que lo que conozco yo y en lo que me muevo, la televisión en el nuevo panorama audiovisual ha tenido que hacer un tránsito de combinar su función de broadcaster, su función de canal de televisión, con su función de productora.

Una de las cosas que los streamers descubrieron de la televisión abierta es que tenemos una gran experiencia produciendo y tenemos un gran conocimiento del público, porque toda la vida nos hemos tenido que ver con el público, tratar de conquistar al público ¿Y qué sucede hoy en día? Que establecimos una especie de, llamaría yo, economía solidaria con los streamers. Todo nuestro contenido que producimos para nuestra pantalla termina viajando y termina en las plataformas".