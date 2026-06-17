La acusación de Nórida Rodríguez a Abelardo de la Espriella

La detención del activista y creador de contenido Beto Coral en Estados Unidos continúa provocando reacciones en distintos sectores de la opinión pública colombiana. En las últimas horas, Nórida Rodríguez se sumó al debate tras publicar un mensaje en redes sociales en el que expresó dudas sobre el contexto que rodeó la captura del influenciador.

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Coral, cuyo nombre es Franklin Humberto Coral Garrido, fue detenido el pasado 16 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Arizona. Desde entonces, el caso ha generado una amplia discusión tanto en Colombia como entre comunidades de colombianos en el exterior.

La publicación que compartió Nórida Rodríguez

La actriz hizo referencia a un mensaje que Beto Coral había publicado previamente en sus redes sociales relacionado con un procedimiento adelantado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en la ciudad de Cúcuta.

En dicha publicación, el activista cuestionaba la presencia de vehículos con publicidad política durante una diligencia relacionada con bienes vinculados a un presunto narcotraficante conocido con el alias de “Barriga”.

A partir de esa información, Nórida Rodríguez planteó interrogantes sobre una posible conexión entre la denuncia realizada por Coral y los acontecimientos posteriores que terminaron con su detención en territorio estadounidense.