La acusación de Nórida Rodríguez a Abelardo de la Espriella

La detención del activista y creador de contenido Beto Coral en Estados Unidos continúa provocando reacciones en distintos sectores de la opinión pública colombiana. En las últimas horas, Nórida Rodríguez se sumó al debate tras publicar un mensaje en redes sociales en el que expresó dudas sobre el contexto que rodeó la captura del influenciador.
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Coral, cuyo nombre es Franklin Humberto Coral Garrido, fue detenido el pasado 16 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Arizona. Desde entonces, el caso ha generado una amplia discusión tanto en Colombia como entre comunidades de colombianos en el exterior.
La publicación que compartió Nórida Rodríguez
La actriz hizo referencia a un mensaje que Beto Coral había publicado previamente en sus redes sociales relacionado con un procedimiento adelantado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en la ciudad de Cúcuta.
En dicha publicación, el activista cuestionaba la presencia de vehículos con publicidad política durante una diligencia relacionada con bienes vinculados a un presunto narcotraficante conocido con el alias de “Barriga”.
A partir de esa información, Nórida Rodríguez planteó interrogantes sobre una posible conexión entre la denuncia realizada por Coral y los acontecimientos posteriores que terminaron con su detención en territorio estadounidense.
Las declaraciones de la actriz rápidamente despertaron reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes debatieron sobre la posibilidad de que existiera algún vínculo entre los hechos mencionados.
Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas públicas que establezcan una relación directa entre la publicación realizada por Coral y el procedimiento migratorio adelantado por las autoridades estadounidenses.
Las afirmaciones compartidas por Rodríguez corresponden a opiniones expresadas desde sus plataformas digitales y no han sido respaldadas por información oficial de organismos judiciales o migratorios.
¿Qué se sabe sobre la detención de Beto Coral?
La captura del activista se conoció inicialmente a través del periodista Daniel Coronell, quien informó que Coral logró comunicarse con él mientras se desarrollaba el operativo.
Posteriormente, también se difundieron imágenes en las que aparecen funcionarios de agencias federales estadounidenses participando en el procedimiento.
De acuerdo con la información divulgada hasta ahora, Coral permanece vinculado a un proceso migratorio que podría derivar en una eventual deportación, aunque las autoridades estadounidenses no han revelado públicamente mayores detalles sobre el caso.