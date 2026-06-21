Durante la instalación de la jornada de la segunda vuelta presidencial, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a los colombianos para acudir masivamente a las urnas y participar en una elección que, según dijo, definirá el futuro del país.

El mandatario invitó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto sin importar las dificultades geográficas o logísticas y aseguró que el Gobierno dispuso las condiciones necesarias para facilitar la participación electoral.

“Salgan a votar como sea, venciendo todo obstáculo. Hoy se decide el futuro de uno mismo, de la familia y del país”, afirmó.

Un mensaje en defensa de la democracia

En su intervención, Petro insistió en que la democracia debe construirse sobre la participación ciudadana y el respeto por las diferencias políticas.

Recordó que la Constitución de 1991 abrió el camino para resolver los conflictos mediante mecanismos democráticos y no a través de la violencia.

“El principal error que debemos evitar es extinguir la diferencia. Si un país no tiene diferencias, está muerto. Aquí varias veces se ha convocado a matarnos entre nosotros y no podemos repetir esos errores”, manifestó.

Según el presidente, la capacidad de dialogar y entenderse es la principal herramienta para evitar que las disputas políticas terminen en confrontaciones violentas.

“La paz es entendernos”

Petro aseguró que la base de la democracia es la paz y que esta solo puede construirse a partir del reconocimiento de las diferencias.

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Durante su discurso hizo referencia a distintos episodios de violencia de la historia colombiana y llamó a evitar que el país repita ciclos de confrontación política. “La paz significa entendernos”, afirmó.

Asimismo, defendió el respeto a la libertad de expresión y aseguró que durante su administración no se han perseguido opositores ni restringido medios de comunicación por razones políticas.

Acatar las decisiones de la justicia

El jefe de Estado también señaló que cualquier controversia relacionada con los resultados electorales debe resolverse por los canales institucionales.

Petro aseguró que presentará ante las autoridades competentes la información que, según dijo, ha recopilado sobre presuntas intervenciones externas en la política colombiana, pero aclaró que serán los jueces quienes adopten las decisiones correspondientes.

“La decisión la toman los jueces. Lo que vincula es el juez”, sostuvo.

Un llamado a la tranquilidad

En el cierre de su intervención, el mandatario pidió a los ciudadanos mantener la calma durante el desarrollo de la jornada electoral y actuar con responsabilidad democrática.

Además, destacó los recientes resultados de la Fuerza Pública contra estructuras criminales, entre ellos la neutralización de alias ‘Marlon’, cabecilla del Bloque Occidental Jacobo Arenas.

“No más violencia. Estamos por la vida y por la libertad”, concluyó Petro al reiterar su llamado a construir paz a través de la participación democrática.