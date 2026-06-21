En medio de la instalación de la jornada electoral de este domingo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a los colombianos para participar masivamente en las urnas y respetar los resultados que arroje la segunda vuelta presidencial.

El mandatario aseguró que la mejor respuesta frente a quienes buscan afectar la democracia es una alta participación ciudadana y pidió acudir temprano a los puestos de votación.

“Salga a votar colombiano temprano, masivamente. La participación hoy será histórica. Ese es el mejor mensaje y la mejor respuesta a los violentos y a quienes quieren afectar la democracia”, afirmó.

Un llamado a respetar las instituciones

Durante su intervención, Galán destacó la importancia de preservar la confianza en las instituciones democráticas y recordó que los resultados electorales deben ser aceptados dentro de las reglas establecidas por la Constitución y la ley.

“He perdido elecciones y he acatado el resultado. El presidente Petro ha perdido elecciones y ha acatado el resultado. Este es un país que respeta el proceso democrático y acata los resultados”, señaló.

El alcalde insistió en que cualquier controversia relacionada con la jornada electoral debe tramitarse por los mecanismos institucionales y no mediante acciones que puedan alterar el orden democrático.

“Nadie está por encima de la ley”

Galán advirtió que las instituciones son la principal garantía para resolver las diferencias políticas y proteger el interés general. “Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que cualquier disputa, cuestionamiento o impugnación sobre los resultados debe adelantarse a través de los canales contemplados por el ordenamiento jurídico.

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Según dijo, los dirigentes políticos tienen una responsabilidad especial en garantizar que esos mecanismos sean respetados.

Un mensaje para el ganador y el perdedor

En el cierre de su intervención, el alcalde de Bogotá hizo un llamado a la reconciliación política una vez concluya la jornada electoral.

Galán expresó que quien resulte elegido presidente deberá tener la capacidad de unir al país, mientras que quien pierda tendrá el reto de contribuir desde la diferencia al fortalecimiento de la democracia.

“Que quien gane hoy tenga la capacidad de unir a Colombia y que quien pierda aporte, respetando la diferencia, en ese proceso de unión que necesita nuestro país”, concluyó.