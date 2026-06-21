Colombia se prepara para una nueva jornada electoral. Este domingo, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República en la segunda vuelta presidencial de 2026.

De acuerdo con las cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el país cuenta con un censo electoral de 41.421.973 ciudadanos habilitados para votar, distribuidos entre 21.298.492 mujeres y 20.123.481 hombres.

Estas son las principales cifras que marcarán la jornada democrática.

Más de 41 millones de personas podrán votar

El censo electoral para la segunda vuelta presidencial está conformado por 41.421.973 ciudadanos.

De ellos, 40.007.312 votarán en territorio colombiano y 1.414.661 están habilitados para hacerlo en el exterior.

Cuántos puestos y mesas de votación habrá

La Registraduría dispuso 13.742 puestos de votación para la jornada electoral.

En Colombia funcionarán 13.489 puestos, mientras que en el exterior se habilitarán 253 distribuidos en 67 países.

En cuanto a las mesas de votación, estarán habilitadas 122.020 en total. De estas, 118.350 operarán en Colombia y el resto en el exterior.

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Jurados y observadores

Para garantizar el desarrollo de la jornada fueron designados 850.871 jurados de votación. Según la Registraduría, 708.259 son principales y 142.612 remanentes.

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Además, más de 16.000 observadores nacionales e internacionales harán seguimiento al proceso electoral.

Tecnología para la identificación de votantes

Durante la jornada también se utilizarán 38.480 dispositivos biométricos para fortalecer los procesos de identificación de los votantes y brindar mayores garantías de transparencia.

Cómo se distribuye el censo electoral

En Colombia, el censo electoral está compuesto por 20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres.

En el exterior, la cifra asciende a 777.343 mujeres y 637.318 hombres habilitados para votar.

Con estas cifras, la Registraduría busca garantizar la logística necesaria para una jornada que definirá quién ocupará la Presidencia de la República durante los próximos cuatro años.