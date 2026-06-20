Así podrá consultar los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial

La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó una aplicación exclusiva para que los ciudadanos puedan consultar los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial, prevista para este domingo 21 de junio.

La herramienta lleva por nombre ‘Elecciones Presidenciales 2026’ y estará disponible para quienes quieran conocer el avance del preconteo desde cualquier lugar del país o desde el exterior.

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Aplicación gratuita para los ciudadanos

La aplicación puede descargarse sin costo en Google Play y App Store. Las personas que ya la tenían instalada desde la primera vuelta podrán actualizarla para acceder a la información correspondiente a esta nueva jornada electoral.

Según la Registraduría, los resultados preliminares podrán consultarse desde el 21 de junio, a partir de las 4:00 p. m.

Resultados por candidato y mapas interactivos

Por medio de esta plataforma, los ciudadanos tendrán acceso a los resultados por candidato, junto con el porcentaje de votos obtenido por cada uno.

Además, la aplicación permitirá revisar mapas interactivos con información sobre mesas reportadas, número de votantes y datos consolidados tanto a nivel nacional como departamental.

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Otros canales oficiales

La Registraduría también puso a disposición de la ciudadanía otros canales para seguir los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial.

Entre ellos se encuentran la aplicación ‘aVotar’, el chatbot institucional, la página web www.registraduria.gov.co y las redes sociales oficiales de la entidad.

La transmisión podrá consultarse, además, a través del canal oficial de YouTube de la Registraduría Nacional y de su cuenta en X.

Sobre las garantías de proceso

El registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, afirmó que la organización electoral ya tiene dispuestas las garantías necesarias para la segunda vuelta presidencial del próximo domingo. El funcionario señaló que “las elecciones están muy blindadas” y resaltó que los puestos de votación, las mesas y los sistemas de digitalización de actas están preparados para que la jornada electoral se desarrolle con total normalidad.