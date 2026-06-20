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“No apoyo ninguna candidatura”: Santos sobre la segunda vuelta presidencial

Sáb, 20/06/2026 - 10:03
A través de su cuenta de X, el expresidente aclaró las especulaciones sobre su posible apoyo a uno de los candidatos.
Juan Manuel Santos
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Juan Manuel Santos

Un día antes de la segunda vuelta presidencial, el expresidente Juan Manuel Santos aclaró que no apoya a ninguna candidatura, pese a las versiones que lo relacionaban con un posible respaldo político.

A través de un trino en X, el exmandatario negó esas afirmaciones y aseguró que se ha mantenido al margen de la política electoral, como dijo que lo haría tras dejar la Presidencia.

“Me he mantenido al margen de la política electoral como dije que lo haría. No apoyo ninguna candidatura como se ha intentado insinuar”, escribió Santos.

 

El llamado del expresidente

En su mensaje, Santos señaló que su único propósito es que a Colombia le vaya bien, que se respete la Constitución de 1991 y que el país avance en paz, unidad y prosperidad.

“La implementación del Acuerdo de Paz es un compromiso del Estado y un deber con las víctimas. Sea cual sea el resultado, las instituciones deben respetarse y la voluntad de los ciudadanos debe acatarse”, agregó el exmandatario.

Las declaraciones que generaron especulación

Las especulaciones sobre un posible respaldo surgieron luego de unas declaraciones que Santos entregó durante una intervención en Washington, donde afirmó que votaría por quien defendiera su legado y el proceso de paz.

“Yo sí estoy interesado en defender mi legado. Yo voy a votar por quien defienda el proceso de paz”, habría dicho el expresidente.

Esa frase fue interpretada por algunos sectores como un posible apoyo al candidato Iván Cepeda, quien ha tenido una larga trayectoria en temas de paz, participó como facilitador en los diálogos de La Habana y ha defendido la implementación del Acuerdo de Paz durante su carrera pública.

Sin embargo, Santos insistió en que su postura no representa una adhesión ni un apoyo formal a ninguna campaña.

Así será la segunda vuelta

La segunda vuelta presidencial se realizará este domingo 21 de junio entre las fórmulas de Iván Cepeda y Aida Quilcué, y Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

Frente a la veeduría ciudadana del proceso, la Misión de Observación Electoral, MOE, informó que contará con 2.638 observadores y observadoras para acompañar la jornada y contribuir a la transparencia electoral.

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