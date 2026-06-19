MOE desplegará más de 2.600 observadores: ¿qué van a vigilar?

La Misión de Observación Electoral desplegará 2.638 observadores para acompañar la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. La organización hará seguimiento en 445 municipios, con énfasis en territorios con riesgo electoral, voto libre, accesibilidad y posibles irregularidades.

Más de 2.600 observadores para la segunda vuelta

La Misión de Observación Electoral, conocida como MOE, anunció que desplegará 2.638 personas observadoras para acompañar la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio, en la que Colombia elegirá entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El equipo estará articulado con 34 coordinaciones regionales y tendrá presencia en 445 municipios del país. Según la organización, esa cobertura representa el 77 % del potencial electoral nacional, por lo que el despliegue busca hacer seguimiento a buena parte de los puestos donde se concentrará la votación.

La tarea de estos observadores será registrar lo que ocurra durante la jornada, identificar posibles irregularidades electorales, hacer seguimiento a las condiciones de acceso al voto y reportar situaciones que puedan afectar el desarrollo de la elección. No reemplazan a las autoridades electorales ni a los jurados de votación, pero sí cumplen una función de vigilancia ciudadana independiente.

Uno de los puntos centrales será la presencia en zonas con alerta. La MOE recordó que su más reciente mapa de riesgo electoral por factores de violencia identificó 386 municipios con algún nivel de riesgo. De ellos, la organización estará en 203 territorios, equivalentes al 52 % de las zonas señaladas, con un equipo de 1.879 observadores.

Voto libre, desinformación y enfoque diferencial

Además del despliegue nacional, la MOE informó que contará con un componente internacional de 348 observadores de 31 nacionalidades. De ese grupo, 201 personas observan el proceso electoral en el exterior desde el 15 de junio, en 50 ciudades de 26 países. Otros 147 observadores internacionales estarán en Bogotá y en departamentos como Antioquia, Atlántico, Santander, Bolívar, Nariño, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Cundinamarca.

La organización también hará seguimiento al cumplimiento del Protocolo de Voto Trans. Para esa labor contará con 81 observadores trans y personas no binarias, quienes verificarán el respeto a la identidad y expresión de género en distintos puestos de votación. De forma adicional, 15 observadores con discapacidad revisarán las condiciones de accesibilidad electoral.

La MOE también reportó que, hasta el mediodía del 18 de junio, había recibido 1.045 reportes sobre posibles irregularidades en el proceso presidencial. De ese total, 85 corresponden al periodo entre la primera y la segunda vuelta.

Según la organización, las principales alertas en esta etapa están relacionadas con posibles afectaciones al voto libre, con 34 reportes, asociadas especialmente a presuntos casos de constreñimiento al elector en entornos laborales. También aparecen reportes por publicidad electoral, medios de comunicación y desinformación, así como presuntas irregularidades en la función pública.

La MOE pidió a la ciudadanía reportar cualquier anomalía antes, durante y después de la votación a través de la plataforma Pilas con el Voto y la línea de WhatsApp 315 266 1969. Tras la jornada, la organización suele consolidar sus hallazgos en informes públicos sobre el desarrollo de la elección.