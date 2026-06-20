 Mundial 2026
Inicio
Política

¿Qué pasaría si gana el voto en blanco en la segunda vuelta presidencial?

Sáb, 20/06/2026 - 16:13
Esta será la alternativa para quienes no se sienten representados por ninguna de las candidaturas que disputan la segunda vuelta presidencial en Colombia.
Voto en blanco
Créditos:
Canva

La segunda vuelta presidencial en Colombia se disputará entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, dos candidatos con visiones de país completamente diferentes. El primero representa a la derecha y sus propuestas giran alrededor de la mano dura contra los grupos armados y los criminales, la reducción del Estado y la defensa de la propiedad privada. El segundo, por su parte, le apuesta a la continuidad de los diálogos de paz, la defensa de lo público y el diálogo constante con las comunidades vulnerables.

En medio de estas dos opciones, que algunos sectores califican como extremas, hay ciudadanos que no se sienten representados y no votarán por ninguno de los dos candidatos. Sin embargo, quieren ejercer su derecho al voto. Para ellos, una alternativa es el voto en blanco, aunque muchas personas que se inclinan por esta opción no saben realmente qué implica. Aquí le contamos.

¿Para qué sirve el voto en blanco?

De acuerdo con la Registraduría, el voto en blanco es una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos. También se entiende como una forma legítima de expresar que el elector no se siente representado por ninguna opción.

En términos prácticos, es un voto válido que se cuenta de manera independiente y no se suma a ningún candidato. Aunque se contabiliza como voto válido, su efecto cambia según la etapa de la elección.

La Constitución Política, en el artículo 258, establece que la repetición de elecciones por triunfo del voto en blanco aplica para corporaciones públicas, gobernaciones, alcaldías y primera vuelta presidencial, cuando el voto en blanco constituye mayoría frente a los votos válidos.

Sin embargo, esta regla no incluye la segunda vuelta. Para este caso, la Registraduría Nacional ha explicado que el voto en blanco no tiene efectos jurídicos, sino simbólicos. Es decir, si llegara a superar a los candidatos, no se repetirían las elecciones.

La elección se define entre dos candidatos

En una segunda vuelta presidencial, la elección se define entre los dos candidatos que obtuvieron las votaciones más altas en la primera ronda. De acuerdo con el artículo 190 de la Constitución, será declarado presidente quien consiga el mayor número de votos en esa nueva jornada.

Esto significa que, aunque el voto en blanco puede ser una forma de expresar inconformidad frente a las opciones en disputa, no tiene la capacidad de anular el proceso ni de obligar a convocar una nueva elección presidencial en segunda vuelta.

¿Quién gana si el voto en blanco es mayoría?

En conclusión, si el voto en blanco gana en una segunda vuelta presidencial en Colombia, el resultado no se cae: gana la fórmula presidencial que obtenga más votos entre los candidatos que están en contienda.

Creado Por
Kienyke.com
Elecciones 2026
Segunda Vuelta
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
¿Para dónde va la televisión? Dago García comenta
Dago García
En entrevista, Dago García nos habla del panorama para la televisión en la era de las plataformas y también comenta sobre el fenómeno de los "refritos".
Deportes
Matías Galarza, dueño del gol más rápido del Mundial 2026
Matías Galarza
Matías Galarza metió el gol más rápido de lo que va el Mundial 2026 en el partido Paraguay vs. Turquía.
Política
Jueza rechaza solicitud de libertad de Martha Peralta
Martha Peralta
Una jueza del circuito de Familia de Bogotá negó el hábeas corpus presentado por la congresista.
Fútbol
La vez que la Selección de Costa de Marfil de fútbol detuvo una guerra
Costa de Marfil, liderado por Drogba, ayudó a detener una guerra.
La Selección de Costa de Marfil, que juega el Mundial, tiene una historia que es un ejemplo de paz.