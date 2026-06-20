¿Qué pasaría si gana el voto en blanco en la segunda vuelta presidencial?

La segunda vuelta presidencial en Colombia se disputará entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, dos candidatos con visiones de país completamente diferentes. El primero representa a la derecha y sus propuestas giran alrededor de la mano dura contra los grupos armados y los criminales, la reducción del Estado y la defensa de la propiedad privada. El segundo, por su parte, le apuesta a la continuidad de los diálogos de paz, la defensa de lo público y el diálogo constante con las comunidades vulnerables.

En medio de estas dos opciones, que algunos sectores califican como extremas, hay ciudadanos que no se sienten representados y no votarán por ninguno de los dos candidatos. Sin embargo, quieren ejercer su derecho al voto. Para ellos, una alternativa es el voto en blanco, aunque muchas personas que se inclinan por esta opción no saben realmente qué implica. Aquí le contamos.

¿Para qué sirve el voto en blanco?

De acuerdo con la Registraduría, el voto en blanco es una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos. También se entiende como una forma legítima de expresar que el elector no se siente representado por ninguna opción.

En términos prácticos, es un voto válido que se cuenta de manera independiente y no se suma a ningún candidato. Aunque se contabiliza como voto válido, su efecto cambia según la etapa de la elección.

La Constitución Política, en el artículo 258, establece que la repetición de elecciones por triunfo del voto en blanco aplica para corporaciones públicas, gobernaciones, alcaldías y primera vuelta presidencial, cuando el voto en blanco constituye mayoría frente a los votos válidos.

Sin embargo, esta regla no incluye la segunda vuelta. Para este caso, la Registraduría Nacional ha explicado que el voto en blanco no tiene efectos jurídicos, sino simbólicos. Es decir, si llegara a superar a los candidatos, no se repetirían las elecciones.

La elección se define entre dos candidatos

En una segunda vuelta presidencial, la elección se define entre los dos candidatos que obtuvieron las votaciones más altas en la primera ronda. De acuerdo con el artículo 190 de la Constitución, será declarado presidente quien consiga el mayor número de votos en esa nueva jornada.

Esto significa que, aunque el voto en blanco puede ser una forma de expresar inconformidad frente a las opciones en disputa, no tiene la capacidad de anular el proceso ni de obligar a convocar una nueva elección presidencial en segunda vuelta.

¿Quién gana si el voto en blanco es mayoría?

En conclusión, si el voto en blanco gana en una segunda vuelta presidencial en Colombia, el resultado no se cae: gana la fórmula presidencial que obtenga más votos entre los candidatos que están en contienda.