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Natalie Portman comparte cómo va su embarazo

Dom, 21/06/2026 - 08:00
Natalie Portman, conocida por El cisne negro o Thor, compartió fotos de cómo luce su tercer embarazo.
Natalie Portman embarazo
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Elaborada con IA

Natalie Portman atraviesa una de las etapas más especiales de su vida personal. La actriz celebró sus 45 años con un viaje por Italia y compartió en redes sociales varias imágenes de los momentos que vivió durante su cumpleaños.

Aunque la fecha oficial fue el pasado 9 de junio, la protagonista de Cisne negro publicó días después un álbum en el que resumió parte de su celebración. En las fotografías aparecen paisajes, platos típicos, momentos familiares y una imagen que volvió a llamar la atención por su figura premamá.

Natalie Portman celebró su cumpleaños en Italia

La israelí eligió Italia como destino para festejar su cumpleaños. En su publicación, Portman aseguró que vivió “la mejor semana de cumpleaños” de su vida y agradeció los mensajes que recibió por parte de sus seguidores.

El carrusel compartido por la artista incluye una fotografía en la que aparece frente a una torta, a punto de soplar la vela, además de imágenes de su paso por lugares como Nápoles e Ischia.

También mostró algunos de los platos que degustó durante el viaje y diferentes rincones que visitó en su recorrido por Europa. Sin embargo, una de las postales que más comentarios generó fue una imagen tomada en París, donde se alcanza a ver su embarazo pese a llevar una sudadera oversize.

Natalie Portman espera su tercer hijo

La celebración llega en medio del tercer embarazo de Natalie Portman. La actriz espera su primer hijo junto al músico y productor francés Tanguy Destable, conocido artísticamente como Tepr.

La noticia se conoció en abril, cuando varios medios internacionales reportaron que la artista estaba nuevamente embarazada. Desde entonces, Portman ha mantenido su habitual discreción y no ha entregado mayores detalles sobre esta etapa.

La actriz ya es madre de Aleph y Amalia, nacidos durante su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied, de quien se separó tras más de una década de relación.

Su relación con Tanguy Destable

Natalie Portman y Tanguy Destable han llevado su relación con bajo perfil. La pareja fue vinculada públicamente en 2025, luego de ser vista en París en actitud cercana.

Destable es un músico y productor reconocido dentro de la escena electrónica francesa. Al igual que Portman, también es padre de dos hijos de una relación anterior.

Aunque la actriz suele mantener su vida privada lejos de la exposición mediática, este nuevo embarazo confirmó una etapa importante en su historia personal junto al productor.

Natalie Portman vive en Francia desde hace varios años, país al que se mudó buscando mayor privacidad y una vida más tranquila lejos del ritmo de Hollywood.

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