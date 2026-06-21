Natalie Portman comparte cómo va su embarazo

Natalie Portman atraviesa una de las etapas más especiales de su vida personal. La actriz celebró sus 45 años con un viaje por Italia y compartió en redes sociales varias imágenes de los momentos que vivió durante su cumpleaños.

Aunque la fecha oficial fue el pasado 9 de junio, la protagonista de Cisne negro publicó días después un álbum en el que resumió parte de su celebración. En las fotografías aparecen paisajes, platos típicos, momentos familiares y una imagen que volvió a llamar la atención por su figura premamá.

Natalie Portman celebró su cumpleaños en Italia

La israelí eligió Italia como destino para festejar su cumpleaños. En su publicación, Portman aseguró que vivió “la mejor semana de cumpleaños” de su vida y agradeció los mensajes que recibió por parte de sus seguidores.

El carrusel compartido por la artista incluye una fotografía en la que aparece frente a una torta, a punto de soplar la vela, además de imágenes de su paso por lugares como Nápoles e Ischia.