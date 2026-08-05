Lina Tejeiro volvió a acaparar la atención de los seguidores de 'Masterchef Celebrity Colombia' tras revelar que una de las frases que le dijo al chef Nicolás de Zubiría durante un reciente episodio del reality no fue emitida por televisión. La actriz hizo la confesión a través de sus redes sociales, donde explicó que el intercambio con el jurado fue más extenso de lo que finalmente vieron los televidentes.
El momento se produjo durante la evaluación de un reto en parejas. Lina Tejeiro y el comediante 'Tavo' Bernate presentaron unos aborrajados acompañados de una salsa de suero costeño con piña.
Aunque el plato recibió algunos comentarios positivos, Nicolás de Zubiría señaló que la combinación de sabores no era la más acertada y comentó que la preparación habría funcionado mejor con un queso de mayor contenido salado.
La observación del jurado provocó una respuesta inmediata por parte de la actriz. "Le pusimos queso costeño para darte gusto porque a ti no te gusta el dulce", dijo Lina frente a los jueces. Segundos después añadió otra frase que también generó reacciones entre los televidentes: "A él no le gusta nada". El intercambio se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del episodio y dividió opiniones en redes sociales.
¿Por qué Lina Tejeiro le contestó a Nicolás de Zubiría?
En una transmisión en vivo a través de TikTok, Lina Tejeiro habló con sinceridad sobre la exigente experiencia que vivió durante las grabaciones de 'Masterchef Celebrity'. La actriz aseguró que, al mirar atrás, cree que durante la competencia probablemente ya estaba embarazada, aunque aún no lo sabía, y que eso pudo influir en sus reacciones.
"Seguramente estaba embarazada y tenía las hormonas a mil, a un millón", comentó.
Lina explicó que la realidad detrás del programa es muy distinta a lo que ven los televidentes. Según relató, un solo episodio podía grabarse durante dos días completos, razón por la que en varios capítulos aparece con la misma ropa.
Además, contó que sus jornadas eran agotadoras. Se levantaba a las 4:00 de la mañana, la recogían sobre las 5:30 a. m. y llegaba al canal a las 7:00 a. m. Allí enfrentaba dos retos de cocina y las grabaciones terminaban entre las 8:30 y las 9:00 de la noche. Al llegar a su casa, alrededor de las 10:00 p. m., todavía debía asistir a clases de cocina y no se acostaba antes de la medianoche.
La actriz explicó que, cuando dijo que el reality estaba "romantizado", se refería a la intensa presión que existe detrás de cámaras. "Todo se ve muy bonito, pero hay estrés, cansancio, poco descanso, mucho estudio y, además, recibir críticas constantes de los jurados. Llega un momento en que las emociones están a flor de piel y, en mi caso, con un embarazo, ya no daba más", concluyó.