Lina Tejeiro volvió a acaparar la atención de los seguidores de 'Masterchef Celebrity Colombia' tras revelar que una de las frases que le dijo al chef Nicolás de Zubiría durante un reciente episodio del reality no fue emitida por televisión. La actriz hizo la confesión a través de sus redes sociales, donde explicó que el intercambio con el jurado fue más extenso de lo que finalmente vieron los televidentes.

El momento se produjo durante la evaluación de un reto en parejas. Lina Tejeiro y el comediante 'Tavo' Bernate presentaron unos aborrajados acompañados de una salsa de suero costeño con piña.

Aunque el plato recibió algunos comentarios positivos, Nicolás de Zubiría señaló que la combinación de sabores no era la más acertada y comentó que la preparación habría funcionado mejor con un queso de mayor contenido salado.

La observación del jurado provocó una respuesta inmediata por parte de la actriz. "Le pusimos queso costeño para darte gusto porque a ti no te gusta el dulce", dijo Lina frente a los jueces. Segundos después añadió otra frase que también generó reacciones entre los televidentes: "A él no le gusta nada". El intercambio se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del episodio y dividió opiniones en redes sociales.