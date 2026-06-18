¿Quién es Milad Mohammadi, el jugador de Irán que roba suspiros?

Sus inicios y el sueño de jugar en Europa

Milad Mohammadi nació en Teherán el 29 de septiembre de 1993. Desde pequeño compartió con su hermano largas jornadas de entrenamiento en parques y canchas, incluso caminando varios kilómetros para poder jugar sobre césped.

Su historia ha estado marcada por la disciplina y la búsqueda de oportunidades en el fútbol internacional. Uno de sus grandes sueños ha sido jugar en el FC Barcelona, club que ha seguido con admiración durante su carrera.

La familia, una de sus mayores motivaciones

Más allá de su imagen en redes sociales, donde suele mostrarse seguro y cercano con sus seguidores, Milad Mohammadi ha destacado por mantener un fuerte vínculo con su familia.

El futbolista ha hablado en diferentes ocasiones de la importancia de sus seres queridos y de la promesa que hizo al salir de Irán para buscar su sueño en el fútbol europeo: no dejar atrás a ninguno de ellos.

La carrera de Milad Mohammadi con Irán

Antes de llegar a la Selección absoluta de Irán, Mohammadi disputó 15 partidos con la categoría sub-23 de su país. Su debut con el equipo mayor se dio el 11 de junio de 2015 en un amistoso contra Uzbekistán.

Desde entonces, el lateral ha sido parte del proceso de la selección iraní y disputó encuentros de clasificación rumbo al Mundial de 2018. Su velocidad y versatilidad lo han mantenido como uno de los nombres reconocidos del combinado asiático.