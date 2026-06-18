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¿Quién es Milad Mohammadi, el jugador de Irán que roba suspiros?

Jue, 18/06/2026 - 14:59
Milad Mohammadi, de la Selección de Irán, se ha posicionado como uno de los jugadores más guapos de este Mundial 2026.
Milad Mohammadi
Créditos:
Redes sociales

Milad Mohammadi se convirtió en uno de los nombres que más llamó la atención durante el debut de Irán en el Mundial 2026. El defensa iraní fue parte del partido ante Nueva Zelanda, disputado en Los Ángeles, Estados Unidos, que terminó empatado 2-2.

Aunque su rendimiento en la cancha no pasó desapercibido, en redes sociales también comenzaron los comentarios sobre su apariencia física. Varios usuarios lo han señalado como uno de los jugadores más atractivos de esta edición de la Copa Mundo.

Milad Mohammadi, el defensa iraní que destaca en el Mundial

Milad Mohammadi es un futbolista iraní que juega como lateral izquierdo y hace parte de la Selección de Irán. Su velocidad, capacidad defensiva y proyección en ataque lo han convertido en una pieza importante para su equipo nacional.

En el Mundial 2026, su presencia generó conversación no solo por lo deportivo, sino también por el interés que despertó entre los aficionados que siguen cada detalle de los jugadores dentro y fuera de la cancha.

El hermano gemelo de Milad Mohammadi

Una de las curiosidades más llamativas sobre Milad Mohammadi es que tiene un hermano gemelo, Mehrdad Mohammadi, quien también es futbolista profesional. Mehrdad nació cinco minutos después que Milad y se desempeña como mediocampista.

Los hermanos crecieron en una familia marcada por el deporte. Además de Mehrdad, Milad tiene otros dos hermanos mayores, Mohsen y Meysam, quienes también han estado vinculados a la actividad deportiva.

Sus inicios y el sueño de jugar en Europa

Milad Mohammadi nació en Teherán el 29 de septiembre de 1993. Desde pequeño compartió con su hermano largas jornadas de entrenamiento en parques y canchas, incluso caminando varios kilómetros para poder jugar sobre césped.

Su historia ha estado marcada por la disciplina y la búsqueda de oportunidades en el fútbol internacional. Uno de sus grandes sueños ha sido jugar en el FC Barcelona, club que ha seguido con admiración durante su carrera.

La familia, una de sus mayores motivaciones

Más allá de su imagen en redes sociales, donde suele mostrarse seguro y cercano con sus seguidores, Milad Mohammadi ha destacado por mantener un fuerte vínculo con su familia.

El futbolista ha hablado en diferentes ocasiones de la importancia de sus seres queridos y de la promesa que hizo al salir de Irán para buscar su sueño en el fútbol europeo: no dejar atrás a ninguno de ellos.

La carrera de Milad Mohammadi con Irán

Antes de llegar a la Selección absoluta de Irán, Mohammadi disputó 15 partidos con la categoría sub-23 de su país. Su debut con el equipo mayor se dio el 11 de junio de 2015 en un amistoso contra Uzbekistán.

Desde entonces, el lateral ha sido parte del proceso de la selección iraní y disputó encuentros de clasificación rumbo al Mundial de 2018. Su velocidad y versatilidad lo han mantenido como uno de los nombres reconocidos del combinado asiático.

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