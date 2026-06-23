El movimiento político Pacto Histórico manifestó su inconformidad con la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar el escrutinio de los votos emitidos por colombianos en el exterior utilizando formularios previamente digitalizados, sin esperar la llegada del material electoral físico proveniente de los consulados.

A través de un comunicado, la colectividad aseguró que esta decisión afecta principios como la transparencia, la publicidad, la trazabilidad y la verificabilidad que, según sostiene, deben garantizar cualquier proceso de escrutinio electoral.

De acuerdo con el documento, el movimiento había solicitado en varias oportunidades que el escrutinio de los votos del exterior se realizara únicamente después de la llegada de las valijas diplomáticas y del material electoral físico al país, con el fin de permitir la confrontación entre los documentos originales y los resultados reportados desde los consulados.

"La actuación se realizó exclusivamente con base en formularios previamente consolidados y digitalizados desde el exterior", señaló el comunicado.

Cuestionamientos al procedimiento

El Pacto Histórico argumentó que el escrutinio no puede limitarse a la validación de datos previamente consolidados, sino que debe permitir la verificación directa de la documentación electoral que respalda los resultados.

Según la organización política, la decisión del CNE impidió que los partidos, testigos electorales y demás actores del proceso ejercieran plenamente labores de control y auditoría sobre los votos depositados por los colombianos residentes en el exterior.

Además, la colectividad aseguró que había elevado solicitudes ante el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación y otras entidades vinculadas a la coordinación de los procesos electorales para que el procedimiento se realizara una vez llegara la documentación física al país.

Anuncian tutela

En el comunicado, el movimiento también informó que presentó una acción de tutela al considerar que la decisión podría afectar derechos relacionados con la participación política y el debido proceso electoral.

La organización expresó preocupación por el uso de la Resolución 2544 de 2026 como fundamento jurídico para adelantar el escrutinio, al señalar que dicha norma ha sido cuestionada mediante acciones judiciales y administrativas.

Piden revisión de los votos del exterior

El Pacto Histórico sostuvo que la decisión genera dudas sobre la posibilidad de contrastar los resultados reportados desde los consulados con la documentación original que soporta la votación.

Por ello, insistió en que los votos provenientes del exterior deben ser objeto de una revisión que permita verificar plenamente la correspondencia entre los formularios reportados y los documentos electorales físicos.

Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado públicamente sobre los cuestionamientos expuestos por la colectividad en este comunicado.