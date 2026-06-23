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No habrá criminales impunes

Mar, 23/06/2026 - 15:23
El discurso presidencial dejó una promesa central contra la impunidad: fortalecer la justicia, sancionar a quienes violen la ley y demostrar con resultados que el Estado puede proteger a las víctimas.
No habrá criminales impunes
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 Uno de los mensajes más contundentes del discurso presidencial fue también uno de los más directos: no habrá criminales impunes.

La frase conecta con una sensación que durante años ha recorrido buena parte del país: la idea de que la ley muchas veces llega tarde, de que las víctimas esperan mientras los victimarios negocian y de que la justicia parece más eficaz para unos que para otros.

Una promesa frente a la impunidad

Abelardo decidió convertir esa preocupación ciudadana en una promesa de gobierno. Su mensaje no estuvo dirigido únicamente a las organizaciones criminales, sino también a millones de colombianos que reclaman un Estado capaz de proteger, sancionar y garantizar que las reglas se cumplan.

La gran prueba comenzará ahora, porque combatir la impunidad no consiste solo en capturar delincuentes. También implica fortalecer las instituciones que hacen posible la justicia y asegurar que las decisiones del Estado tengan efectos reales sobre quienes violan la ley.

La promesa ya está hecha. A partir de ahora, el país empezará a medir sus resultados en hechos concretos: investigaciones que avancen, sanciones que se cumplan y una justicia que responda con mayor eficacia a las víctimas.

Abelardo De La Espriella
Radar K
Colombia
Política
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