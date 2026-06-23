Empieza la patria milagro

Créditos:
Kienyke.com
Hay momentos en los que un país recibe algo más importante que un resultado electoral: recibe una nueva oportunidad.
La patria milagro no es un partido político, ni un gobierno, ni una ideología. Es la posibilidad de que Colombia vuelva a creer en sí misma, de que podamos discutir sin destruirnos y de que el país crezca sin dejar a nadie atrás.
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Una oportunidad para volver a confiar
También es la posibilidad de recuperar la confianza en las instituciones, en la democracia y en nuestra capacidad de construir un mejor futuro.
Las urnas ya hablaron. Ahora empieza la tarea más difícil: demostrar que Colombia puede ser más grande que sus divisiones.
Porque el verdadero milagro no será quién ganó, sino que el país gane.