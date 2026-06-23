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Empieza la patria milagro

Mar, 23/06/2026 - 11:54
Colombia abre una nueva etapa después de las urnas: una oportunidad para recuperar la confianza, superar divisiones y construir futuro.
Empieza la patria milagro
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Hay momentos en los que un país recibe algo más importante que un resultado electoral: recibe una nueva oportunidad.

La patria milagro no es un partido político, ni un gobierno, ni una ideología. Es la posibilidad de que Colombia vuelva a creer en sí misma, de que podamos discutir sin destruirnos y de que el país crezca sin dejar a nadie atrás.

Una oportunidad para volver a confiar

También es la posibilidad de recuperar la confianza en las instituciones, en la democracia y en nuestra capacidad de construir un mejor futuro.

Las urnas ya hablaron. Ahora empieza la tarea más difícil: demostrar que Colombia puede ser más grande que sus divisiones.

Porque el verdadero milagro no será quién ganó, sino que el país gane.

Abelardo De La Espriella
Colombia
Política
Elecciones 2026
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