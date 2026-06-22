Durante la campaña apareció el Abelardo candidato.

El hombre de las posiciones firmes. El abogado que confrontó al establecimiento. El líder que habló sin matices y que convirtió la seguridad y el orden en banderas políticas.

Pero las elecciones cambian a los hombres y cambian las responsabilidades.

El candidato tenía que convencer.

El presidente tiene que gobernar.

Y gobernar implica algo más complejo que ganar debates o movilizar seguidores. Implica construir acuerdos, administrar diferencias y tomar decisiones pensando en todo un país.

La historia juzgará si Abelardo fue capaz de hacer la transición más difícil de la política: dejar de hablar como candidato y empezar a actuar como estadista.