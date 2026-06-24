La FIFA no quiere dejar nada al azar en el partido más codiciado de la fase de grupos del Mundial 2026. Tras concluir la segunda jornada del Grupo K con el triunfo de Colombia sobre RD Congo, el máximo organismo del fútbol anunció que el veterano árbitro australiano Alireza Faghani será el encargado de dirigir el decisivo duelo entre la Tricolor y la Portugal de Cristiano Ronaldo este sábado (6:30 p. m.) en el Hard Rock Stadium.

Faghani, de 48 años y nacido en Irán (aunque representa a la Federación Australiana y a la Confederación de Oceanía), es uno de los silbatos más experimentados del planeta. Con 555 partidos en su historial y tres Copas del Mundo a sus espaldas, el colegiado es garantía de pulso firme para un encuentro que rompió récords de solicitudes de entradas.

El recorrido de Faghani incluye escenarios de máxima presión: dirigió el inolvidable partido Francia 4-3 Argentina en Rusia 2018, la final olímpica de Río 2016 y la reciente final del Mundial de Clubes 2025 donde el Chelsea se coronó ante el PSG. En este certamen, ya impartió justicia en el debut de Francia ante Senegal.

El juez principal liderará un equipo de trabajo predominantemente oceánico, acompañado en las bandas por sus compatriotas George Lakrindis y Andrew Lidsav, mientras que el hondureño Said Martínez oficiará como cuarto réferi.

Un liderato con premio estratégico

El partido en Miami no es de trámite. Aunque la victoria ante Congo le dio la clasificación matemática a Colombia, el liderato del Grupo K está vacante.

El equipo que se quede con la punta del sector tendrá un camino teóricamente más accesible en los dieciseisavos de final, donde cruzará contra el tercer clasificado del Grupo L. Las cuentas para el combinado sudamericano son claras: el empate o la victoria le aseguran el primer lugar, mientras que Portugal necesita obligatoriamente los tres puntos para desbancar a la 'Tricolor'.