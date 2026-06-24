Todo el respaldo a las Fuerzas Militares

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Las Fuerzas Militares fueron protagonistas del mensaje presidencial.
Y no por casualidad.
Abelardo quiso dejar claro que considera a la fuerza pública una pieza central en la recuperación de la seguridad y la estabilidad del país.
En un momento en que Colombia enfrenta desafíos de orden público en varias regiones, el respaldo presidencial tiene una lectura política y también institucional.
Es una señal de confianza.
Pero también una exigencia.
Porque junto con el respaldo llega la responsabilidad de entregar resultados.
La seguridad no se decreta.
Se construye.
Y buena parte de esa tarea recaerá sobre quienes tienen la misión de defender el territorio y proteger a los ciudadanos.
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Redacción Kienyke.com