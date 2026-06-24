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Todo el respaldo a las Fuerzas Militares

Mié, 24/06/2026 - 10:37
Abelardo de la Espriella ratificó su respaldo a las Fuerzas Militares y les encomendó un papel clave en la recuperación de la seguridad y la estabilidad del país.
Abelardo de La Espriella - Fuerzas Militares
Créditos:
KienyKe

Las Fuerzas Militares fueron protagonistas del mensaje presidencial.

Y no por casualidad.

Abelardo quiso dejar claro que considera a la fuerza pública una pieza central en la recuperación de la seguridad y la estabilidad del país.

En un momento en que Colombia enfrenta desafíos de orden público en varias regiones, el respaldo presidencial tiene una lectura política y también institucional.

Es una señal de confianza.

Pero también una exigencia.

Porque junto con el respaldo llega la responsabilidad de entregar resultados.

La seguridad no se decreta.

Se construye.

Y buena parte de esa tarea recaerá sobre quienes tienen la misión de defender el territorio y proteger a los ciudadanos.
 

Creado Por
Redacción Kienyke.com
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